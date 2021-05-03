Всего в онлайн-конференции приняли участие около 900 школьников. Звездная пара начала презентацию с того, что они и сами пришли к финансовому успеху "из низов", однако имели грандиозные цели, большие мечты и широкое видение мира.

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О чем говорилось на тренинге

Ciara с Расселом рассказали школьникам о важности денег, методах их заработка и возможностях сбережений. Особое внимание звезды уделили теме инвестиций.

Расс и я сами инвестируем. Мы любим строить стратегии и понимать, что мы делаем. Инвестиции могут помочь вам не только быть финансово независимыми, но и позаботиться о благосостоянии ваших семей,

– рассказала школьникам реперка.

По мнению звездной пары, финансовое образование детей сегодня как никогда важно. Чтобы мотивировать школьников в дальнейшем изучать тему денег, знаменитости пожертвовали школе 35 000 долларов.

Эти средства будут распределены между всеми слушателями тренинга, чтобы они могли открыть собственные накопительные счета, следовательно, 900 школьников получат минимум по 40 долларов от знаменитостей.

Старайтесь постоянно учиться, как можно больше читайте! Отложите смартфоны и хотя бы немного окунитесь в мир инвестиций в будущее,

– вдохновлял школьников Рассел Уильямс.

Тренинг для школьников от знаменитостей: смотрите видео