В 2019 году блогерка основала платформу TAP Intuit, которая направлена на повышение уровня финансовой грамотности молодого поколения. Кроме этого, для своей деятельности она использует популярные социальные сети.

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Как блогерка зарабатывает

В 2018 году Тейлор Прайс начала вести свой блог о финансах сразу на нескольких различных онлайн-платформах. Сейчас у девушки более 1 миллиона подписчиков в тиктоке.

С увеличением аудитории, блогерка начала сотрудничать с крупными американскими компаниями и таким образом монетизировала выпуск контента.

Хотя наибольшую долю дохода девушка получает именно с блогерства и собственной платформы, она зарабатывает дополнительные деньги от написания статей на финансовую тематику для СМИ.

Все советы, которые я даю своим подписчикам, обязательно испытываю в собственной жизни. Сейчас я помогаю людям позаботиться об их финансовом благополучии и еще сама получаю за это деньги,

– рассказывает Тейлор Прайс.

К слову, контент блогерки – не пустые разговоры. Перед тем как учить других, девушка получила степень бакалавра в области финансового менеджмента в университете Алабамы.