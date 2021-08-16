32 самых умных выпускника школ будут соревноваться за 100 тысяч гривен от государства

В этом году 32 выпускника украинских школ получили лучшие результаты по итогам прохождения Внешнего независимого оценивания – 793–798 баллов. Именно эти участники ВНО и будут соревноваться за именные премии в размере 100 тысяч гривен от государства.

Об этом 24 каналу рассказали в Украинском центре оценивания качества образования в ответе на запрос.

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Кто получит 100 тысяч

В 2021-м Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников, которые суммарно по четырем учебным предметам получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

Член образовательного комитета ВРУ Роман Грищук предполагает, что денежное вознаграждение могут получить все 32 самых умных участника тестирований. А вот его коллега, председатель образовательного комитета Сергей Бабак отмечает: "Больше тридцати быть не может. Мы очень четко прописали критерии".

В случае, если в список претендентов попадет более 30 учеников, ее будут присуждать лишь тем, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) будет больше минимум на 1 балл результата 31 претендента в списке,

– говорится в заключении комитета по вопросам образования, науки и инноваций к проекту постановления № 4559.

Почему Киевская и Львовская область – в топе

Согласно данным УЦОКО, по результатам ВНО больше всего умных выпускников школ было из Киевской и Львовской области. В Киевской области 14 человек получили суммарно не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету. В то же время во Львовской области такие результаты были у 12 участников тестирований.

"Количество лицеев и гимназий в соответствующих населенных пунктах выше, чем в других областях", – объясняет Егор Стадный, эксперт по вопросам образования. По его словам, такие высокие результаты выпускники школ Киевщины и Львовщины получают не впервые.

Это не какая-то новость в этом году. Я не припоминаю, чтобы была когда-то другая картинка. Всегда идет соревнование между Киевом и Львовом,

– уверяет он.

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Репетитор к вашим услугам

Экс-заместитель министра образования Павел Хобзей считает, что именно благодаря профильному обучению и дополнительным занятиям с репетиторами дети сдают ВНО лучше, чем их сверстники из обычных школ.

Во-первых, Львовская область и Киев имеют лучшие результаты, потому что в городах есть сильные профильные школы по тем предметам, которые они сдают. Во-вторых, значительный процент выпускников-двухсотбальников имеют репетитора,

– подчеркивает Хобзей.

По его мнению, репетиторы помогают психологически подготовить поступающих, а также раскрывают основе схемы сдачи экзаменов.

Репетитор не учит предмету. Он всегда задает вопрос: "Вам нужно набрать больше 195 или обучить дисциплине?". Все выбирают первый вариант. УЦОКО совершенствует тесты, но все равно есть определенные схемы. Репетитор может раскрыть их для ребенка,

– говорит он.

Хобзей заключает, что высокие баллы участников ВНО не являются гарантией знаний.

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Больше статистики

В этом году 57 участников Внешнего независимого оценивания получили суммарно по четырем учебным предметам 790 баллов и более. Лучшие результаты продемонстрировали выпускники школ Киевской, Львовской и Харьковской области.

Среди самых умных 57 участников ВНО-2021 — 31 девушка и 26 юношей.

По результатам ВНО больше всего умных выпускников школ было ищ Киевской и Львовской области / инфографика 24 канала