Доцент одного из национальных университетов в Житомире получил взятку за влияние на принятие решения. Известно, что он требовал почти три тысячи долларов за успешную сдачу вступительного экзамена.

Сейчас прокуратура Житомира направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения взятки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в телеграме.

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По данным следствия, доцент через посредника пообещал абитуриенту успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в университет за определенную плату – 2 900 долларов США.

Но при получении взятки он был задержан правоохранителями. Произошел этот инцидент еще в сентябре 2020 года, однако только сейчас прокуратура направила в суд обвинения.

Добавим, что за принятие предложения или получения взятки должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать высокие должности или заниматься определенной деятельностью.