Анна Москалюк является не только завучем Новоселицкого медицинского колледжа. Также о на – куратор одной из групп. Женщина уже обратилась в полицию.

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Подробнее об инциденте

Он произошел 25 июня у Новоселицкого Дома культуры, где проходило торжественное мероприятие.

После того, как мужчина облил завуча, на место прибыли правоохранители.

Они опросили участников инцидента и выяснили, что злоумышленник – 45-летний буковинец. На вручение дипломов он пришел вместе с 20-летней дочерью.

По словам отца, преподавательница якобы требовала у его сына взятку за успешную сдачу зачета. Поэтому таким образом они с дочкой хотели отомстить.

Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве. Если вину возмущенного отца докажут, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Полиция также выясняет, были ли заявления от других студентов.

В сети уже появилось видео

На кадрах видно, как мужчина подходит к празднично одетой женщины, берет в руки ведро и выливает на нее что-то коричневого цвета с криком "Это тебе за сына!". Рядом в это время находятся несколько молодых людей в костюмах.

Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, г***о это, понятное! За его диплом! Ты меня услышала? Ты меня услышала, скотина? Это г***о тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам 300 евро, скотина!

– возмущался мужчина.

Женщина в ответ плакала и говорила, что ничего студенту не сделала.

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