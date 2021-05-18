Лучшие идеи по версии жюри получат медийную и менторскую поддержку, инициаторы посетят тренинги по проектному менеджменту и финансовой грамотности. Три проекта будут реализованы в течение июня – августа 2021 года.

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Что известно о конкурсе и организаторах

Конкурс инициатив назван в честь активистки Amnesty International в Украине Леси Харченко. Большую часть своей профессиональной жизни Леся посвятила формированию активистского сообщества в Украине и борьбе за права людей. Девушка преждевременно умерла в октябре 2020 года, но ее дело продолжает жить.

Amnesty International — всемирное движение, объединяющее около 10 миллионов человек с более чем 150 стран и регионов, которые выступают за прекращение грубых нарушений прав человека. Amnesty International стремится обеспечить каждому человеку возможность пользоваться всеми правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека и других международных правозащитных документах.

Как принять участие

Участие в конкурсе могут принимать все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Ознакомиться с полным перечнем требований и подать заявку можно на сайте проекта.

В анкете нужно детально описать идею, цель, задачи и бюджет активистского проекта на правозащитную тематику. Заявки принимаются до 25 мая 2021 года.