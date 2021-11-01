30 студентов получат по 100 тысяч гривен за отличные результаты на ВНО-2021: имена

1 ноября 2021 , 16:02
Читати новину українською

Источник:

Комитет ВР по вопросам образования и науки

30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций утвердил список получателей премии, которые лучше всего сдали ВНО.

К теме Илон Маск хочет открыть университет в Техасе: он уже придумал ему название

Член образовательного комитета и депутат Наталья Пипа рассказала, что в этом году 35 студентов набрали более 792 баллов. Но только 30 из них выбрали обучение в украинских вузах, поэтому им выплатят премии за ВНО.

"Пять студентов избрали иностранные заведения высшего образования. Соответственно, они премий не получат", – добавила она.

Имена студентов, которые получат деньги за ВНО

Ниже обнародовали список студентов украинских вузов, которые получат премии за ВНО:

  • Близнюк Кристина (студентка НУ "Львовская политехника"),
  • Берест Полина (студентка Харьковского университета радиоэлектроники),
  • Беспалова Юлия (студентка Медицинского университета им. А.Богомольца),
  • Ганев Максим (студент Одесского национального университета им. Мечникова),
  • Головацкая Яна (студентка Черновицкого университета им Юрия Федьковича),
  • Демидченко Анастасия (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Джус Светлана (студентка Ивано-Франковского технического университета нефти и газа),
  • Елфимов Сергей (студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана),
  • Кинзерский Денис (студент КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Кнышеед София (студентка Украинского католического университета),
  • Костюк Анна (студентка Медицинского университета и. О. Мечникова),
  • Ковалев Владимир (студент КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Костюк Елена (студентка Киево-Могилянской академии),
  • Куцик Владислав (студент Львовского национального университета имени Ивана Франко),
  • Любленко Сергей (студент КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Кузьма Владимир (студент Украинского католического университета),
  • Лушней Святослав (студент Украинского католического университета),
  • Миц Виктория (студентка Киевского политехнического института им. И. Сикорского),
  • Негриенко Анастасия (студентка Киевского политехнического института им. И. Сикорского),
  • Олефир Анна (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Подобед Ксения (студентка Киево-Могилянской академии),
  • Притула Матвей (студент Украинского католического университета),
  • Резник Даниил (студент Киевского политехнического института им. И. Сикорского)
  • Стороженко Владислав (студент Харьковского университета им. Каразина),
  • Сосул Каролина (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Суховерская Ирина (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
  • Чикалов Алексей (студент Харьковского университета радиоэлектроники),
  • Шкиль Артем (студент Харьковского университета радиоэлектроники),
  • Шкирко Илья (студент Харьковского университета радиоэлектроники).

Добавим, что выпускники Львовщины, сдавшие ВНО на 200 баллов, получили областные и городские премии. Всего в этом году в области более 70 участников оценивания получили по 200 баллов, а трое – по 400.

Интересно, что Комитет по вопросам образования также решил инициировать увеличение в следующем году количества студентов, которые будут получать ежегодные премии с 30 до 50 человек.

Что известно о премиях для участников ВНО

В этом году впервые Верховная Рада учредила премии для участников ВНО с лучшими результатами. Право на премию в размере 100 тысяч гривен имеют 30 выпускников школ со всей Украины, которые получили по 4 предметам ВНО более 790 баллов.

Для получения премии есть одно важное условие – выпускники должны продолжить обучение в украинских вузах. Если же кто-нибудь из выпускников решит получать высшее образование за границей, он не сможет получить деньги.

Читайте также Усиленная роль математики при поступлении в вузы: для каких специальностей это ВНО обязательно

К слову, 29 октября Кабинет Министров разрешил выехавшим за границу ученикам получать президентские стипендии за победу в олимпиадах. Ранее такие учащиеся не могли получить выплаты. Подробности – читайте в статье.

Автор: Марія Бондар