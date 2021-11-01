30 студентов получат по 100 тысяч гривен за отличные результаты на ВНО-2021: имена

30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций утвердил список получателей премии, которые лучше всего сдали ВНО.

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Член образовательного комитета и депутат Наталья Пипа рассказала, что в этом году 35 студентов набрали более 792 баллов. Но только 30 из них выбрали обучение в украинских вузах, поэтому им выплатят премии за ВНО.

"Пять студентов избрали иностранные заведения высшего образования. Соответственно, они премий не получат", – добавила она.

Имена студентов, которые получат деньги за ВНО

Ниже обнародовали список студентов украинских вузов, которые получат премии за ВНО:

Близнюк Кристина (студентка НУ "Львовская политехника"),

Берест Полина (студентка Харьковского университета радиоэлектроники),

Беспалова Юлия (студентка Медицинского университета им. А.Богомольца),

Ганев Максим (студент Одесского национального университета им. Мечникова),

Головацкая Яна (студентка Черновицкого университета им Юрия Федьковича),

Демидченко Анастасия (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),

Джус Светлана (студентка Ивано-Франковского технического университета нефти и газа),

Елфимов Сергей (студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана),

Кинзерский Денис (студент КНУ им. Тараса Шевченко),

Кнышеед София (студентка Украинского католического университета),

Костюк Анна (студентка Медицинского университета и. О. Мечникова),

Ковалев Владимир (студент КНУ им. Тараса Шевченко),

Костюк Елена (студентка Киево-Могилянской академии),

Куцик Владислав (студент Львовского национального университета имени Ивана Франко),

Любленко Сергей (студент КНУ им. Тараса Шевченко),

Кузьма Владимир (студент Украинского католического университета),

Лушней Святослав (студент Украинского католического университета),

Миц Виктория (студентка Киевского политехнического института им. И. Сикорского),

Негриенко Анастасия (студентка Киевского политехнического института им. И. Сикорского),

Олефир Анна (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),

Подобед Ксения (студентка Киево-Могилянской академии),

Притула Матвей (студент Украинского католического университета),

Резник Даниил (студент Киевского политехнического института им. И. Сикорского)

Стороженко Владислав (студент Харьковского университета им. Каразина),

Сосул Каролина (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),

Суховерская Ирина (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),

Чикалов Алексей (студент Харьковского университета радиоэлектроники),

Шкиль Артем (студент Харьковского университета радиоэлектроники),

Шкирко Илья (студент Харьковского университета радиоэлектроники).

Добавим, что выпускники Львовщины, сдавшие ВНО на 200 баллов, получили областные и городские премии. Всего в этом году в области более 70 участников оценивания получили по 200 баллов, а трое – по 400.

Интересно, что Комитет по вопросам образования также решил инициировать увеличение в следующем году количества студентов, которые будут получать ежегодные премии с 30 до 50 человек.

Что известно о премиях для участников ВНО

В этом году впервые Верховная Рада учредила премии для участников ВНО с лучшими результатами. Право на премию в размере 100 тысяч гривен имеют 30 выпускников школ со всей Украины, которые получили по 4 предметам ВНО более 790 баллов.

Для получения премии есть одно важное условие – выпускники должны продолжить обучение в украинских вузах. Если же кто-нибудь из выпускников решит получать высшее образование за границей, он не сможет получить деньги.

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