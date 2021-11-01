1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций утвердил список получателей премии, которые лучше всего сдали ВНО.
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Член образовательного комитета и депутат Наталья Пипа рассказала, что в этом году 35 студентов набрали более 792 баллов. Но только 30 из них выбрали обучение в украинских вузах, поэтому им выплатят премии за ВНО.
"Пять студентов избрали иностранные заведения высшего образования. Соответственно, они премий не получат", – добавила она.
Имена студентов, которые получат деньги за ВНО
Ниже обнародовали список студентов украинских вузов, которые получат премии за ВНО:
- Близнюк Кристина (студентка НУ "Львовская политехника"),
- Берест Полина (студентка Харьковского университета радиоэлектроники),
- Беспалова Юлия (студентка Медицинского университета им. А.Богомольца),
- Ганев Максим (студент Одесского национального университета им. Мечникова),
- Головацкая Яна (студентка Черновицкого университета им Юрия Федьковича),
- Демидченко Анастасия (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
- Джус Светлана (студентка Ивано-Франковского технического университета нефти и газа),
- Елфимов Сергей (студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана),
- Кинзерский Денис (студент КНУ им. Тараса Шевченко),
- Кнышеед София (студентка Украинского католического университета),
- Костюк Анна (студентка Медицинского университета и. О. Мечникова),
- Ковалев Владимир (студент КНУ им. Тараса Шевченко),
- Костюк Елена (студентка Киево-Могилянской академии),
- Куцик Владислав (студент Львовского национального университета имени Ивана Франко),
- Любленко Сергей (студент КНУ им. Тараса Шевченко),
- Кузьма Владимир (студент Украинского католического университета),
- Лушней Святослав (студент Украинского католического университета),
- Миц Виктория (студентка Киевского политехнического института им. И. Сикорского),
- Негриенко Анастасия (студентка Киевского политехнического института им. И. Сикорского),
- Олефир Анна (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
- Подобед Ксения (студентка Киево-Могилянской академии),
- Притула Матвей (студент Украинского католического университета),
- Резник Даниил (студент Киевского политехнического института им. И. Сикорского)
- Стороженко Владислав (студент Харьковского университета им. Каразина),
- Сосул Каролина (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
- Суховерская Ирина (студентка КНУ им. Тараса Шевченко),
- Чикалов Алексей (студент Харьковского университета радиоэлектроники),
- Шкиль Артем (студент Харьковского университета радиоэлектроники),
- Шкирко Илья (студент Харьковского университета радиоэлектроники).
Добавим, что выпускники Львовщины, сдавшие ВНО на 200 баллов, получили областные и городские премии. Всего в этом году в области более 70 участников оценивания получили по 200 баллов, а трое – по 400.
Интересно, что Комитет по вопросам образования также решил инициировать увеличение в следующем году количества студентов, которые будут получать ежегодные премии с 30 до 50 человек.
Что известно о премиях для участников ВНО
В этом году впервые Верховная Рада учредила премии для участников ВНО с лучшими результатами. Право на премию в размере 100 тысяч гривен имеют 30 выпускников школ со всей Украины, которые получили по 4 предметам ВНО более 790 баллов.
Для получения премии есть одно важное условие – выпускники должны продолжить обучение в украинских вузах. Если же кто-нибудь из выпускников решит получать высшее образование за границей, он не сможет получить деньги.
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К слову, 29 октября Кабинет Министров разрешил выехавшим за границу ученикам получать президентские стипендии за победу в олимпиадах. Ранее такие учащиеся не могли получить выплаты. Подробности – читайте в статье.