Токсичное родительство: 3 признака того, что вам необходимо изменить подход к воспитанию ребенка

Большинство людей не являются токсичными намеренно. Способ воспитания, отношения или собственный темперамент могут помогать вашим вредным привычкам негативно влиять на жизнь и становление вашего же ребенка.
Главное – вовремя оглянуться и понять, действительно ли все идет по плану. Если этого не сделать, то можно нанести травму ребенку и негативно повлиять на ваши семейные отношения в будущем.
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Типичные сравнения
Возможно, у вас есть один ребенок, который склонен соблюдать правила, выполнять свои обязанности и получать хорошие оценки, а другой – с точностью до наоборот.
Когда вы все живете под одной крышей, невозможно не заметить различия в темпераментах и поведении ваших детей, но эти сравнения должны постоянно оставаться только в вашей голове.
Родители, которые указывают на то, как один ребенок превосходит ожидания, а другому это не удается, никогда не способствуют развитию ни одного из малышей.
Помните, что ваши дети должны быть разными, на то они и являются личностями! Некоторые дети сложнее для родителей, но именно они обычно уделывают всех других во взрослом возрасте.
Лучшие друзья
Для ребенка прекрасно жить в доме, где много открытого и честного общения, однако эта откровенность не может пересекать здоровые границы.
Ваш ребенок не является тем человеком, с которым можно обсудить супружеские проблемы, финансовый стресс или дальнего родственника, который вам надоел.
Дети могут слишком проникнуться вашими же переживаниями, и иногда даже винить себя в их появлении.
Кнут и пряник
Должны ли ваши дети понимать и видеть последствия, когда плохо себя ведут? Да, конечно! Но когда дисциплина переходит из учебного инструмента в карательный, особенно если это еще и наносит вред, вызывает чувство стыда или смущения у ребенка, то вы автоматически попадаете на токсичную территорию.
Дисциплина никогда не может проучать, а только учить! Не позволяйте наказанию заполнять пробел, когда не знаете, как иначе поступить в подобной ситуации. Прежде всего в порыве эмоций необходимо выдохнуть и попробовать объективно оценить ситуацию.
Не наказывайте, а учите / Фото Unsplash