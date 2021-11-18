В 3 областях до сих пор вакцинировано менее 10% учителей: обновленные данные МОН
Источник:24 канал
На данный момент хотя бы одной дозой вакцинировано около 96,1% педагогов. По словам Шкарлета, в школах следует возобновлять очное обучение, потому что для детей важно учиться в обычном режиме.
Сколько вакцинировано учителей в Украине
Министр образования Сергей Шкарлет обнародовал обновленные данные статистики вакцинации учителей. По данным МОН, по состоянию на утро 18 ноября по меньшей мере одной дозой вакцины привито 96,1% работников школ.
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В то же время, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 544 тысяч работников школ, а это почти 83% их общего количества.
Лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:
- Луганская область – 92,4%;
- Харьковская область – 92,2%;
- Черкасская область – 91,6%.
Где вакцинировано меньше всего учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов по-прежнему остаются следующие области:
- Ровненская область – 7,2%,
- Тернопольская область – 7%,
- Закарпатская область – 7%.
Сколько школ на дистанционке и каникулах
По состоянию на 18 ноября учатся в онлайн-режиме 4 700 школ, а это на 6% меньше (около 800 школ), чем днем ранее.
Кроме того, на каникулах сейчас продолжают находиться 66 школ, больше всего таких школ на Николаевщине – 45.
Благодарен школам, которые прислушиваются к рекомендациям МОН по возобновлению очного обучения. Еще раз подчеркиваю: дети должны учиться за партами, это крайне важно! По оперативной информации, уже с понедельника планируют перейти на очное обучение более 11 тысяч школ,
– сказал министр.
Сергей Шкарлетт рассказал о темпах вакцинации среди учителей: видео МОН
Возобновление очного обучения в школах
К слову, Министерство образования и науки обратилось в местные органы власти с письмом о возобновлении очного обучения для учеников. Сергей Шкарлетт отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей, а школы готовы вернуть детей за парты.
Добавим, что по состоянию на 17 ноября несколько областей полностью возобновили очное обучение. В частности:
- Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.
- Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.
- Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очной учебе при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.
- Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.
- Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.
- Черкассы – пока из 35 школ Черкасс 16 работают в обычном режиме. Остальные – к концу рабочей недели, 19 ноября, также вернутся к очной форме обучения.