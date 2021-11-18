Сколько вакцинировано учителей в Украине

Министр образования Сергей Шкарлет обнародовал обновленные данные статистики вакцинации учителей. По данным МОН, по состоянию на утро 18 ноября по меньшей мере одной дозой вакцины привито 96,1% работников школ.

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В то же время, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 544 тысяч работников школ, а это почти 83% их общего количества.

Лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:

Луганская область – 92,4%;

Харьковская область – 92,2%;

Черкасская область – 91,6%.

Где вакцинировано меньше всего учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов по-прежнему остаются следующие области:

Ровненская область – 7,2%,

Тернопольская область – 7%,

Закарпатская область – 7%.

Сколько школ на дистанционке и каникулах

По состоянию на 18 ноября учатся в онлайн-режиме 4 700 школ, а это на 6% меньше (около 800 школ), чем днем ранее.

Кроме того, на каникулах сейчас продолжают находиться 66 школ, больше всего таких школ на Николаевщине – 45.

Благодарен школам, которые прислушиваются к рекомендациям МОН по возобновлению очного обучения. Еще раз подчеркиваю: дети должны учиться за партами, это крайне важно! По оперативной информации, уже с понедельника планируют перейти на очное обучение более 11 тысяч школ,

– сказал министр.

Сергей Шкарлетт рассказал о темпах вакцинации среди учителей: видео МОН

Возобновление очного обучения в школах

К слову, Министерство образования и науки обратилось в местные органы власти с письмом о возобновлении очного обучения для учеников. Сергей Шкарлетт отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей, а школы готовы вернуть детей за парты.

Добавим, что по состоянию на 17 ноября несколько областей полностью возобновили очное обучение. В частности: