Все школы Киева готовы к учебному процессу, а в учебных заведениях внедрили обновленный санитарный регламент. Поэтому уже с понедельника, 25 января, ученики столичных школ вернутся к учебе.

Кроме того, городская власть в полном объеме обеспечила все учебные заведения дезинфицирующими средствами и разработала четкий механизм действий в случае выявления вспышек заболевания в школах. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, алгоритм отработан, поэтому они готовы к началу учебного процесса.

Однако если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. А на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а отдельные классы или целые школы,

– заявил Кличко.

В то же время садики в Киеве продолжают работать в обычном режиме. На карантине пока лишь одно дошкольное учреждение образования в Шевченковском районе. Также из-за выявления случаев коронавируса временно закрыты 25 групп в 23 садиках наполненность детей составляет почти 50%.

Мэр Киева добавил, что столичные власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины против коронавируса, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Так, планируют закупить для Киева 1 миллион доз препарата.

"Работники сферы образования – одни из самых уязвимых перед вирусом, и их надо защитить" – добавил Кличко.

Что известно о коронавирусе в Киеве? В столице за 21 января обнаружили 507 больных коронавирусом. Всего за период пандемии случаев заболевания в Киеве уже более 125 тысяч, выздоровели – 55 тысяч человек, умерли – 2 260 киевлян.