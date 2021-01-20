Виталий Кличко заявил, что в Киеве после завершения локдауна в школы вернутся ученики начальных и выпускных классов. То есть ученики 1 - 4, 9 и 11 классов с 25 января будут учиться в очном формате.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга напомнил, что он неоднократно обращался к правительству с просьбой восстановить обучение в младшей школе, чтобы ученики 1 – 4 классов могли вернуться за парты, сообщает 24 канал.

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Как будут учиться ученики в Киеве после локдауна

"Учитывая то, что строгий карантин заканчивается в конце этой недели, 24 января, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники", – сказал глава города.

Виталий Кличко отметил, что он настроен возобновить учебу с 25 января во всех школах Киева.

К учебному процессу вернутся ученики начальной школы – с 1 по 4 класс. И должны вернуться за парты ученики классов, особенно это касается выпускных 9 и 11 классов, потому что им нужно должным образом подготовиться к ГИА и ВНО,

– заявил Кличко.

По его словам, если в городе ухудшится эпидемиологическая ситуация, будет применяться смешанная система обучения, когда на дистанционное обучение отправляют не всех школьников.

Что будут делать школы, если увеличится количество больных

"Городские власти ответственно относятся к карантину и будут принимать решение о прекращении обучения в некоторых классах. Исходя из эпидемической ситуации и количества заболеваний. То есть на карантин будут закрывать отдельные школы или классы", – добавил мэр Киева.

Как работают садики

Кличко также отметил, что столичные садики продолжают работать. Только один садик в Шевченковском районе полностью закрыт на карантин. Также временно закрыты 39 групп в 36 садах. Наполненность детей в детсадах составляет более 40%.