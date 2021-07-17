Экзамены для поступления в школу, форма и короткие каникулы: 25 фактов об образовании в Японии
Источник:Ukr.Life
В каждой стране своя модель обучения, и в системе образования Японии придерживаются баланса строгости, контроля и поддержки талантливых детей. В частности, ученики носят форму, у них короткие летние каникулы и они сдают экзамены для поступления в школу. Самые интересные факты об образовании в Японии – читайте в статье.
Самая главная цель обучения в школах Японии – манеры, поэтому до 10 лет ребенка учат не только писать, читать и считать, но и умению контролировать себя, вести себя в социуме, уважать других людей, беречь природу и тому подобное.
К теме В одной школе США суд разрешил бить учеников током за агрессивное поведение
25 фактов об образовании в Японии
- В Японии дети ходят в начальную школу в течение 6 лет, в среднюю школу в течение 3 лет, в старшие классы – в течение 3 лет. В университете учатся тоже 4 года.
- Детский сад в Японии является обязательным и дети начинают ходить туда с 3 лет. Уже в детском саду они овладевают основами арифметики и умеют читать азбуку.
- Для того, чтобы поступить в школу, все дети должны сдать экзамены. Те, кто неудачно сдал вступительные экзамены, могут пойти учиться в подготовительную школу и поступать еще раз в следующем году.
- Образование в начальной и средней школе обязательное и бесплатное. А обучение в старших классах и университетах – всегда платное.
- В начальной школе не задают домашние задания. А вот в средней и старшей школе домашние задания достаточно объемные.
- Каждая школа имеет свою уникальную форму. А сразу у входа в школу есть шкафчики для обуви.
- В большинстве школ строгие правила касательно цвета волос. Только естественный цвет волос является приемлемым для школьников. К тому же, во многих школах мальчики должны носить короткие стрижки.
- Некоторые правила для девочек не позволяют: делать завивку, макияж, красить ногти или носить ювелирные изделия (за исключением часов).
- Школьники могут носить носки только белого, черного или темно-синего цвета. Если студент одел, например, коричневые носки, то их могут конфисковать.
- Типичный японский школьный класс состоит из 30 – 40 человек. Школьники обычно остаются в одной классной комнате в течение всего года, а учителя перемещаются из класса в класс.
Ученики в Японии / Фото Japan Times
- Ученики должны изучить около 2500 символов (букв), чтобы читать и писать по-японски.
- Кроме того, японские дети должны научиться читать и писать тремя различными способами: правильные японские иероглифы, японская версия китайских иероглифов и латинский алфавит.
- Основные предметы в школах Японии – математика, японский язык, социальные науки, ремесло, музыка и физкультура. Сейчас в начальных школах начали преподавать английский язык.
- Дополнительно школьники изучают такие предметы, как здоровый образ жизни, информатику, музыку, искусство, физическое воспитание и домоводство, а также изучают традиционные искусства – каллиграфию и хайку (жанр стиха).
- В японских школах нет уборщиц. Все ученики делятся на мелкие группы. Эти группы выполняют различные виды деятельности, например, уборка класса, двора, залов и т.д.
- Клуб мероприятий является еще одним важным фактором в школах. Большинство школ поощряют студентов принять участие в одном из двух клубов, спортивном клубе (футбол, кэндо, бейсбол, дзюдо, теннис, легкая атлетика, плавание, волейбол, регби) или клубе культуры (каллиграфия, математика, науки).
- Летний отдых длится около 40 дней. Как правило, он проходит примерно с 20 июля по 31 августа. Зимние и весенние каникулы длятся около 10 дней.
- Японский учебный год начинается в апреле.
- В Японии ходят в школу по субботам. Обычно учебный день проходит с 8:30 до 15:00.
- Школьникам не разрешается приносить в учебное заведение любые продукты, иногда даже лекарства, такие как конфеты от боли в горле.
- В каждой школе есть диетолог, который следит за здоровым питанием учащихся и занимается составлением меню.
- Чтобы перейти из средней школы в старшую, нужно сдать экзамены. Также нужно сдавать экзамены в конце каждого триместра и в середине первого и второго триместров.
Читайте также Образование в Англии: интересные факты об обучении школьников и студентов
- Студенты вузов ездят на автомобилях. В Японии нет такого понятия, как школьный автобус. Ученики ходят пешком, ездят на велосипеде или на городском транспорте..
- Чем лучше результаты вступительных экзаменов в вуз, тем легче получить поддержку крупной компании, которая будет платить за образование в колледже. Затем студент идет на работу в эту компанию, и из его зарплаты вычитаются деньги за обучение.
- В университете студент сам выбирает дисциплины, которые его интересуют. У них нет курсовых и дипломных работ, но нужно писать отчеты на несколько страниц.
К слову, все провинции Канады самостоятельно разрабатывают свою систему обучения. Как проходят уроки в первом классе и какое образование в школе в целом – читайте в материале.