Самая главная цель обучения в школах Японии – манеры, поэтому до 10 лет ребенка учат не только писать, читать и считать, но и умению контролировать себя, вести себя в социуме, уважать других людей, беречь природу и тому подобное.

К теме В одной школе США суд разрешил бить учеников током за агрессивное поведение

25 фактов об образовании в Японии

В Японии дети ходят в начальную школу в течение 6 лет, в среднюю школу в течение 3 лет, в старшие классы – в течение 3 лет. В университете учатся тоже 4 года.

Детский сад в Японии является обязательным и дети начинают ходить туда с 3 лет. Уже в детском саду они овладевают основами арифметики и умеют читать азбуку.

Для того, чтобы поступить в школу, все дети должны сдать экзамены . Те, кто неудачно сдал вступительные экзамены, могут пойти учиться в подготовительную школу и поступать еще раз в следующем году.

. Те, кто неудачно сдал вступительные экзамены, могут пойти учиться в подготовительную школу и поступать еще раз в следующем году. Образование в начальной и средней школе обязательное и бесплатное. А обучение в старших классах и университетах – всегда платное.

В начальной школе не задают домашние задания. А вот в средней и старшей школе домашние задания достаточно объемные.

Каждая школа имеет свою уникальную форму. А сразу у входа в школу есть шкафчики для обуви.

В большинстве школ строгие правила касательно цвета волос . Только естественный цвет волос является приемлемым для школьников. К тому же, во многих школах мальчики должны носить короткие стрижки.

. Только естественный цвет волос является приемлемым для школьников. К тому же, во многих школах мальчики должны носить короткие стрижки. Некоторые правила для девочек не позволяют: делать завивку, макияж, красить ногти или носить ювелирные изделия (за исключением часов).

Школьники могут носить носки только белого, черного или темно-синего цвета. Если студент одел, например, коричневые носки, то их могут конфисковать.

Типичный японский школьный класс состоит из 30 – 40 человек. Школьники обычно остаются в одной классной комнате в течение всего года, а учителя перемещаются из класса в класс.



Ученики в Японии / Фото Japan Times

Ученики должны изучить около 2500 символов (букв), чтобы читать и писать по-японски.

Кроме того, японские дети должны научиться читать и писать тремя различными способами: правильные японские иероглифы, японская версия китайских иероглифов и латинский алфавит.

Основные предметы в школах Японии – математика, японский язык, социальные науки, ремесло, музыка и физкультура. Сейчас в начальных школах начали преподавать английский язык.

– математика, японский язык, социальные науки, ремесло, музыка и физкультура. Сейчас в начальных школах начали преподавать английский язык. Дополнительно школьники изучают такие предметы, как здоровый образ жизни, информатику, музыку, искусство, физическое воспитание и домоводство, а также изучают традиционные искусства – каллиграфию и хайку (жанр стиха).

В японских школах нет уборщиц. Все ученики делятся на мелкие группы. Эти группы выполняют различные виды деятельности, например, уборка класса, двора, залов и т.д.

Клуб мероприятий является еще одним важным фактором в школах. Большинство школ поощряют студентов принять участие в одном из двух клубов, спортивном клубе (футбол, кэндо, бейсбол, дзюдо, теннис, легкая атлетика, плавание, волейбол, регби) или клубе культуры (каллиграфия, математика, науки).

Летний отдых длится около 40 дней. Как правило, он проходит примерно с 20 июля по 31 августа. Зимние и весенние каникулы длятся около 10 дней.

Как правило, он проходит примерно с 20 июля по 31 августа. Зимние и весенние каникулы длятся около 10 дней. Японский учебный год начинается в апреле.

В Японии ходят в школу по субботам. Обычно учебный день проходит с 8:30 до 15:00.

Школьникам не разрешается приносить в учебное заведение любые продукты, иногда даже лекарства, такие как конфеты от боли в горле.

В каждой школе есть диетолог, который следит за здоровым питанием учащихся и занимается составлением меню.

учащихся и занимается составлением меню. Чтобы перейти из средней школы в старшую, нужно сдать экзамены. Также нужно сдавать экзамены в конце каждого триместра и в середине первого и второго триместров.

Читайте также Образование в Англии: интересные факты об обучении школьников и студентов

Студенты вузов ездят на автомобилях. В Японии нет такого понятия, как школьный автобус. Ученики ходят пешком, ездят на велосипеде или на городском транспорте..

Чем лучше результаты вступительных экзаменов в вуз, тем легче получить поддержку крупной компании, которая будет платить за образование в колледже. Затем студент идет на работу в эту компанию, и из его зарплаты вычитаются деньги за обучение.

В университете студент сам выбирает дисциплины, которые его интересуют. У них нет курсовых и дипломных работ, но нужно писать отчеты на несколько страниц.

К слову, все провинции Канады самостоятельно разрабатывают свою систему обучения. Как проходят уроки в первом классе и какое образование в школе в целом – читайте в материале.