Четверть школьников еще не получили свои средства за пробное ВНО: сколько денег вернули
Около 23% участников пробного внешнего независимого оценивания до сих пор не смогли получить компенсацию средств за не проведенное тестирование в 2020 году.
Но для выплаты средств осталась лишь неделя, ведь до 1 декабря 2020 года все деньги участникам пробного ВНО должны вернуть. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
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Там отметили, что выплаты возвращенных средств осуществляет ПриватБанк. Поэтому для получения средств за пробное ВНО участники должны иметь или сделать карту этого банка.
Отметим, что по состоянию на 23 ноября средства уже получили более 168 тысяч человек (76,9% от общего количества зарегистрированных).
Как получить средства за пробное ВНО
Те, кто еще не успел обратиться за возмещением, имеют 7 дней для этого. Чтобы получить средства, необходимо до 30 ноября:
- получить или иметь карту Приватбанка;
- проверить актуальность информации, указанной во время регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования;
- обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номер мобильного телефона, который привязан к карте Приватбанка.
Кому возвращают средства? Средства будут возвращать тем лицам, которые были зарегистрированы для участия в пробном ВНО. Не родителям или другим родственникам, а именно тем участникам, которые были зарегистрированы на тестирование.
Что известно о возврате средств за пробное ВНО?
В этом году из-за ухудшения эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование украинского языка и литературы, а 17 июня – по всем другим предметам.
Сколько абитуриенты заплатили за пробное ВНО? Цена пробного ВНО в 2020 году была от 138 до 150 гривен, в зависимости от региона участника, который на него зарегистрировался. В стоимость входили услуги по разработке тестовых заданий, макетированию, тиражированию и отправке тестовых тетрадей. В общем, участники пробного ВНО оплатили государству 53 миллиона гривен.
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