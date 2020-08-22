В субботу, 22 августа, в 18 часов завершается прием электронных заявлений поступающих на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления на базе 11 классов.

Отметим, что сейчас уже зарегистрировано 975 тысяч е-заявлений и создано более 190 тысяч электронных кабинетов, передает 24 канал.

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Поэтому, у абитуриентов еще есть несколько часов, чтобы подать документы в вузы. Как подать е-заявление – читайте по ссылке.

Уже 23 августа они должны проверить статус своих заявлений в персональном кабинете. Ведь в конкурсном отборе будут участвовать только те заявления, статус которых "допущено к конкурсу" (для заявлений, поданных на бюджет или на контракт).

Если же до конца 23 августа определенное заявление поступающего не будет иметь такого статуса, то ему надо срочно обратиться в приемную комиссию вуза.

А уже 27 августа абитуриенты узнают, будут ли учиться они в вузе на бюджете или контракте. В частности, напротив того заявления, где абитуриент получил бюджетное место, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

А те абитуриенты, которые не получат ни одной рекомендации на бюджет до этой даты статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Поэтому они автоматически будут участвовать в конкурсе на контракт.

Как будет проходить обучение в вузах Украины с 1 сентября? Кабмин разрешил вузам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, образование может проводиться очно, дистанционно или в смешанной форме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты. В частности, для первокурсников – с 7 по 15 сентября; для студентов старших курсов – с 1 сентября; для магистров – с 11 по 15 сентября.