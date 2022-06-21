НМТ – это компьютерный онлайн-тест, состоящий из трех блоков: украинский язык, математика и история Украины. Тест будет содержать по 20 заданий из каждого блока, выполнить которые нужно за 120 минут.

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Что должны сделать абитуриенты

В период с 21 июня по 7 июля 2022 года на информационной странице в специальной форме абитуриенту надо выбрать из предложенного списка название населенного пункта.

Должен быть именно тот город или село, где удобнее сдавать тестирование. Это следует выбрать независимо от того, где будет находиться участник в период проведения основной сессии – в Украине или за границей.

В Министерстве образования также подчеркнули важный нюанс. Может возникнуть ситуация, когда количество поступающих, которые хотят сдавать тестирование в определенном городе, будет больше количества рабочих мест, которые могут создать организаторы для прохождения тестирования. В таком случае МОН предупреждает, что после заполнения этих мест город станет недоступным для выбора в выпадающем списке.

Обучение в Украине во время войны

Первый этап регистрации абитуриентов на мультипредметный тест стартовал с 20 мая. Именно так решили провести поступление вместо традиционного ВНО. Этот первый этап длился до 7 июня включительно. С 12 июля абитуриенты, прошедшие два этапа подтверждения участия в мультитесте, смогут скачать приглашение-пропуск. На нем будут указаны: дата, время, а также место проведения тестирования.

Тестирование в этом году будут проводить не по всей территории Украины. Его организуют лишь в тех регионах, где позволяет ситуация, учитывая безопасность. Также президент Владимир Зеленский говорил, что абитуриентов с временно оккупированных территорий ожидает упрощенное поступление. Соответствующее поручение Владимир Зеленский уже сделал. Подчеркивал президент и то, что надо подготовить упрощенное поступление в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий.

В то же время следует позаботиться и об обучении в обычных школах с 1 сентября. Украинские учебные заведения наконец планируют вернуть к очной форме обучения. Для этого в школах должны обустроить места для укрытия в случае угрозы авиаудара. Тогда дети смогут после долгого перерыва таки учиться не в формате онлайн и получать более качественное образование.

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