В 2022 году на зарплату учителям добавят более 8 миллиардов гривен
Источник:"Освіта.ua"
Образовательная субвенция из государственного бюджета, из которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, комментируя запланированные государством расходы на образование в 2022 году.
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По его словам, государство продолжает выполнять обязательства по содержанию педагогического персонала школ для предоставления качественного общего среднего образования.
С этой целью в проекте госбюджета на 2022 год учтена образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 108 млрд гривен, что на 8,4 миллиарда больше, чем в 2021 году,
– отметил Ермолычев.
Он добавил, что за счет этих средств зарплатой будут обеспечены 420 тысяч учителей.Напомним! В декабре этого года учителям должны поднять зарплаты почти на 8%. В целом за 2021 год зарплата украинских учителей уже увеличилась на 20%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.
Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала