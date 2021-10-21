В УЦОКО напомнили, что для украинских выпускников обязательных предметов для ВНО нет. Однако они должны определить, какие тесты им нужно для поступления.
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Добавим, что для поступления на бакалавриат в 2022 году абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса).
Выпускник, желающий поступить в учреждение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ВНО ему нужны для поступления на ту или иную специальность,
– заверили в УЦОКО.
ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО.
Отметим, что в МОН изменили список обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилили роль математики при поступлении в вуз.
Так, математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:
- Политология,
- Журналистика,
- Социальная работа,
- Социальное обеспечение.
Также для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" ВНО по математике является третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор. Для каких специальностей требуется ВНО по математике – читайте в статье.
Текст публикации Украинского центра оценивания качества образования:
В 2022 году каждый зарегистрированный участник / участница имеет право бесплатно пройти тесты максимум по пяти учебным предметам.
Обязательных предметов ВНО нет, в то же время лицо, которое имеет желание поступать в учреждение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ему нужны для поступления на ту или иную специальность. Рекомендуем участникам ВНО 2022 года внимательно ознакомиться с этим документом.