В УЦОКО напомнили, что для украинских выпускников обязательных предметов для ВНО нет. Однако они должны определить, какие тесты им нужно для поступления.

К теме МОН утвердило условия поступления в вузы в 2022 году: что должны знать абитуриенты

Добавим, что для поступления на бакалавриат в 2022 году абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса).

Выпускник, желающий поступить в учреждение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ВНО ему нужны для поступления на ту или иную специальность,

– заверили в УЦОКО.

ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО.

Отметим, что в МОН изменили список обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилили роль математики при поступлении в вуз.

Так, математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:

Политология,

Журналистика,

Социальная работа,

Социальное обеспечение.

Также для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" ВНО по математике является третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор. Для каких специальностей требуется ВНО по математике – читайте в статье.

Текст публикации Украинского центра оценивания качества образования:

В 2022 году каждый зарегистрированный участник / участница имеет право бесплатно пройти тесты максимум по пяти учебным предметам.

Обязательных предметов ВНО нет, в то же время лицо, которое имеет желание поступать в учреждение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ему нужны для поступления на ту или иную специальность. Рекомендуем участникам ВНО 2022 года внимательно ознакомиться с этим документом.