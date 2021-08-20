Министр образования Сергей Шкарлет во время выступления на Всеукраинском августовском форуме отметил важность поддержки учительского сообщества.

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По его словам, учитель – это человек, на котором держится реформа образования. "Одна из главных идей настоящего – мотивированный учитель. Это означает, что наша цель – способствовать его профессиональному и личному росту, а также повышать его социальный статус", – отметил министр образования.

Сергей Шкарлет сказал, что одним из важных решений в 2021 году стало увеличение должностных окладов педагогов на 20% с 1 января и еще на 8,4% с 1 декабря 2021 года. А для дополнительного финансового мотивации учителей введено их сертификацию (за успешное прохождение которой учитель получит 20% надбавки).

В этом году к образовательному сообществу присоединится около 3 тысяч молодых учителей, которые начнут свою работу в 2021/2022 учебном году,

– заявил он.

Сколько первоклассников пойдет в школу

По сравнению с 2020 годом, немного уменьшилось количество детей, которая идет в школу. В 2020 году было 417 тысяч детей, в этом году – 408 тысяч. “Но это естественно, это демографическая ситуация”, – отметил Шкарлет.

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Также глава МОН отметил, что на обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфекцию в школах во время пандемии в этом году выделили почти 800 миллионов гривен.

К слову, руководитель управления школьного образования Юрий Кононенко заявил, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие школьники должны надевать маски, но только на переменах. На уроках они могут находиться тоже без масок.