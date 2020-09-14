В 2021 году внешнее независимое оценивание результатов обучения после школы будет проводиться по многим предметам. В частности, по украинскому языку и литературе или же можно будет отдельно сдать ВНО только по украинскому языку.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

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То есть выпускники, которые завершают в 2021 году обучение в школе и планируют поступать в учреждения высшего образования, будут самостоятельно выбирать, какую работу будут выполнять во время ВНО или сдавать тестирование по украинскому языку, или тестирование по украинскому языку и литературе.

К слову, с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, будут награждать премиями. Это будет единовременная денежная выплата.

Отметим, что в 2020 году ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 275 тысяч человек. Тем не менее, примерно 23 тысячи участников не набрали 22 пороговых балла для того, чтобы сдать экзамен. Зато 8 участников ВНО сдали тестирование по этому предмету на 200 баллов.