Уже с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, будут награждать премиями. Однако это будет одноразовая денежная выплата.

Об этом на брифинге рассказал и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает издание "Образовательный портал".

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По его словам, сейчас в Министерстве образования и науки разрабатывается документ, который позволит ежегодно устанавливать денежное вознаграждение для участников, которые лучше сдадут ВНО.

"Эти дети будут отмечаться премиями президента Украины. Надеемся, что такая практика будет основана", – сказал Бойко.

К слову, в 2020 году в Украине 455 участников ВНО получили 200 баллов по определенному предмету.

По каким предметам абитуриенты получили максимальное количество баллов на ВНО:

по математике – 151 человек;

по английскому языку – 88;

по немецкому языку – 3;

по физике – 66;

по химии – 49;

по истории Украины – 49;

по биологии – 46;

по украинскому языку и литературе – 8;

по географии – 3;

по французскому языку – 1.

Традиционно больше всего учеников, которые сдали тесты на 200 баллов, в Киеве и Львовской области.