Преподаватель в Винницкой академии непрерывного образования и образовательный эксперт Тарас Ткачук рассказал, что письменные работы на ВНО-2021 уже проверили и в этом году эта процедура была немного другой.

К теме 10 смешных "перлов" из произведений, которые выпускники написали на ВНО по украинскому языку в 2021 году

Как проверяли ВНО в этом году

По его словам, экзаменаторы лишь раз проверили письменные работы участников, потому что на традиционные две не нашли средств.

Эксперт призвал коллег не молчать, чтобы это не повлекло очередную цепь проблем в образовании. Ведь вся система ВНО была выстроена так, чтобы поставить всех выпускников в равные условия.

А что же мы получили в этом году? Все, кто писал ВНО по математике, украинскому и английскому (других иностранных) языках, оказались заложниками только одной проверки, которая не может быть объективной,

– отметил Ткачук.

Он добавил, что ежегодно участвует в проверке письменных работ, поэтому уверяет, что одна проверка не может свидетельствовать об объективности процедуры ВНО.

Почему письменные работы ВНО нужно проверять дважды

Прежде всего, экзаменаторы – это тоже люди, которые могут устать и ошибиться.

"Если они не заметят какой-то ошибки, то пусть. Но гораздо печальнее, когда во время оформления бланка для оценки, крестики случайно оказываются не там. А именно от них зависит судьба абитуриента", – пишет эксперт.

К тому же, как сообщил Тарас Ткачук, во время второй проверки письменных работ по языку чаще всего корректируется оценка за содержание письменного высказывания, ведь именно здесь бывает разница в несколько баллов.

"На моей памяти самой большой была разница в 6 баллов, которую вполне справедливо поднял второй экзаменатор", – подчеркнул он.



ВНО по украинскому языку / Фото freeads.world

И еще одно – именно во время второй проверки работ по языку происходит еще одна очень важная коррекция: детализируются требования к произведениям из разных регионов.

Может ли одна проверка работ быть объективной

По словам эксперта, не может, потому что за некоторые работы надо ставить баллы больше, чем за другие.

Например, в некоторых текстах ученики используют примеры о стереотипах, связанные с борщом, салом, изредка – с языком или пренебрежительным отношением к женщине (которую часто в этих примерах бьют), а другие дети – вспоминают о Столетней войне, Аврааме Линкольне, Уинстоне Черчилле, Иване Мазепе и тому подобное.

"Поэтому, по два балла (в текстах их дают за существующие примеры) здесь какие-то очень разные", – добавляет Ткачук.

Читайте также Украинские вузы в рейтинге, скандалы и лишение Лукашенко звания – итоги недели в образовании

К чему же, часть работ в этом году проверял второй экзаменатор.

"Это тот экзаменатор, который должен быть третьим, и его функция ранее была иной: сверять результаты двух предыдущих экзаменаторов и выставлять окончательную оценку", – сказал Тарас Ткачук.

В комментариях Игорь Клочко, который работал старшим экзаменатор во время проверки тестов ВНО по математике, подтвердил, что так и было.

"Проблема с одной проверкой значительно серьезнее, чем отсутствие средств. Одна проверка – это необъективная оценка знаний будущих абитуриентов. И это уже проблема", – добавил он.

Как ситуацию комментируют в УЦОКО

Источник: УЦОКО

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что, к сожалению, возможности обеспечить все процессы ВНО без увеличения объемов финансирования не представлялось возможным.

Также на это повлияла ситуация с COVID-19 в Украине, что заставляет прилагать усилия к экономии средств госбюджета. Эти обстоятельства и заставили руководство УЦОКО принять решение об одинарной проверке ответов участников ВНО.

Однако в Центре разработали несколько решений, которые помогли объективно оценить работы участников ВНО:

усилили процедуру подготовки экзаменаторов, привлеченных к проверке письменных ответов ВНО,

расширили круг региональных специалистов, привлеченных к разработке схем оценки нынешних задач ВНО с открытой формой ответа,

переформатировали работу старших экзаменаторов (они обязаны были не только помогать экзаменаторам, но и проверять по несколько работ за каждым экзаменатором в группе),

создали группу, в функции которой входило оперативное предоставление консультаций и рекомендаций касательно оценки "проблемных" работ.

Качеству и объективности "одинарной" проверки способствует предоставление экзаменаторам достаточного количества времени для работы с одной работой участника ВНО: в среднем это 15 – 20 минут (3 – 4 работы в час),

– заявили в УЦОКО.

К слову, мы предлагаем читателям проверить собственные школьные знания и пройти тест с заданиями, которые были в этом году на ВНО по украинскому языку. Сделать это можно по ссылке.