Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в прошлом году медицинские учреждения высшего образования не выполнили план приема на учебу. Да, они недобрали почти тысячу абитуриентов.

Об этом он сказал на брифинге, передает 24 канал.

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По его словам, сейчас неукомплектованными остаются около 5 тысяч врачебных должностей, а именно врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи и тому подобное.

Также есть проблема с врачами-педиатрами. "Это комплексный вопрос. Этот вопрос престижности профессии. Этот вопрос оплаты труда нашим врачам и медицинским работникам", – считает Степанов.

Добавим, что ранее из-за нехватки абитуриентов в Украине намерены снизить проходной балл ВНО для поступления на врачебные специальности. В частности, речь идет о поступающих на специальности "Педиатрия" и "Санитарный врач".