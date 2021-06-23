Опрос провели среди 2 000 человек в США, и респонденты отвечали на вопросы о личных финансах. Почти половина американцев испытывает беспокойство собственным денежным положением.

Интересно Краудфандинг и "ангельские" инвесторы: 6 способов получить капитал для бизнеса

Детали исследования

Больше всего пробелов в знаниях о финансах обнаружено среди представителей поколения миллениалов – 57% респондентов в возрастной категории от 25 до 34 лет признают, что пытаются изолироваться от решения финансовых проблем.

7 из 10 опрошенных испытывают растерянность, когда говорится о бюджетировании, процентах по кредитам или инвестициях.

То, где знаний не хватает больше всего, касается таких тем:

что такое фондовый рынок (32%);

как инвестировать деньги (30%);

какая разница между акциями и облигациями (27%).

Среди других распространенных финансовых преград – система уплаты налогов (20%) и планирование выхода на пенсию (20%).

На тему Накопительные финансовые программы: здоровье и будущее, которые можно купить за деньги

52% опрошенных стремятся изменить свою финансовую уверенность и узнать больше о возможных денежных инструментах, но не знают, куда обратиться за помощью. Половина респондентов хочет откладывать деньги, но не знает, с чего начать.

Финансовая грамотность – это гораздо больше, чем просто знания, как правильно экономить деньги. Это важный набор навыков, который часто игнорируют, и, как правило, недооценивают,

– отмечает Тейлор Кван, вице-президент компании Ria Money Transfer.

По мнению финансиста, эти знания важны для каждого, независимо от возраста или пола. Любое улучшение уровня финансовой грамоты может позитивно влиять на способность человека обеспечить себя и свою семью всем необходимым.

Совет! Позаботьтесь о собственной финансовой грамотности, изучая полезные материалы, найденные в интернете. Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank, вместительность чернильниц которых позволяет напечатать до 15 200 страниц в черно-белом формате и до 7 700 страниц в цвете.