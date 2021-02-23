Любовь витает в воздухе, но так же и проблемы, связанные с деньгами. 73 процента людей готовы разорвать отношения через регулярные ложные финансовые решения своих партнеров.

На практике, 2 из 5 браков разрушаются именно из-за финансового равнодушия или элементарного неумения обращаться с деньгами. Статистика показывает, что ложные финансовые решения, в большинстве случаев, принимают мужчины (51 процент), особенно в семейных парах, в которых есть дети (60 процентов).

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Детали исследования

Опрос The Harris Poll показал, что 7 из 10 человек (69 процентов), которые уже сформировали семью или живут в гражданском браке, имели недоразумения относительно финансовых решений своих партнеров за последний год.

Больше всего разногласий среди семей зафиксировано в понимании потребностей и желаний, приоритетов расходов и эмоциональных финансовых решениях одного из пары. Уплата задолженности и финансовые накопления также вошли в рейтинг самых распространенных проблем.

Разговоры о деньгах до сих пор остаются вне зоны комфорта семейных пар. Обсуждение доходов и расходов, а также финансовых приоритетов каждого из партнеров – это, к сожалению, табу,

– рассказывает участник исследования Девид Альмонте.

Интимность личных финансов

Финансовая измена является столь же большой проблемой, как и сексуальная. Накопление долгов, отдельные денежные тайники или засекреченные банковские счета так же являются причинами развода семейных пар, так как степень доверия партнеров друг к другу существенно снижается.

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