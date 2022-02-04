Пресс-секретарь полиции в Закарпатской области Анна Дан рассказала, что поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 полицейские изъяли и отправили на исследование эксперту.

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Во время общения с учителями двух школ и воспитателями одного детсада, полицейские обнаружили в них COVID-документы с признаками подделки. Речь идет об одном мужчине и семнадцати женщинах.

Пользуясь фальшивым документом, фактически не получив прививку от COVID-19, они продолжали работать в заведениях с детьми.

У педагогов обнаружили фальшивые COVID-сертификаты

Что грозит педагогам

За использование поддельных документов работникам образовательных учреждений может грозить:

штраф до 850 гривен,

арест на срок до шести месяцев,

ограничение свободы на срок до двух лет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, где педагоги купили или изготовили фальшивые документы.

Педагогов поймали с фальшивыми сертификатами / Видео полиции

К слову, недавно у учителей и работников школ на Закарпатье обнаружили поддельные сертификаты о вакцинации. Заметили правоохранители во время рейдовой проверки. Детали – читайте в статье.