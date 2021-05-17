Отметим, что в полиции имя студентки и название вуза решили не называть в интересах следствия. Однако, в СМИ подозревают, что инцидент мог случиться в Центральноукраинском педагогическом университете им. В. Винниченко.

К теме Падения из окна 17-летней девушки в Днепре: обнародовали новые детали трагедии

Трагедия произошла ночью. Девушка погибла от полученных травм уже в машине скорой.

Событие произошло около 1 часа ночи (17 мая, – 24 канал). Девушка получила телесные повреждения в результате падения с высоты 8 этажа. Она умерла в карете "скорой",

– рассказала пресс-секретарь полиции Виталина Бевзенко.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти девушки.

К слову, несколько месяцев назад в Харькове с 10 этажа выпрыгнула девушка. Похоже, что это было самоубийство, ведь свои вещи несчастная оставила у окна в подъезде. Девушка училась в Харьковском университете им. Г. Сковороды.