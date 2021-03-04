Из-за карантина и пандемии более 168 миллионов детей в мире почти весь год не посещали школы. Еще около 214 миллионов учеников (а это каждый седьмой ребенок) пропустили более трех четвертей времени очного обучения.

Чтобы обратить внимание общества на кризис в сфере образования, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ представил инсталляцию школьного класса.

К теме В каких областях Украины ученики учатся дистанционно из-за карантина: перечень

Так, прямо на улице поставили 168 пустых парт и 168 неиспользованных рюкзаков. Эта инсталляция расположена возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Предметы символизировали неопределенное будущее 168 миллионов детей, школы которых были закрыты в течение года из-за коронавируса.

В ЮНИСЕФ добавляют, что это такое себе послание мировым лидерам – что не следует жалеть усилий на восстановление и поддержку работы школ.

Ведь за этот год в 14 странах мира школы в основном были закрытыми. Две трети этих стран расположены в Латинской Америке и в регионе Карибского бассейна. А дольше всего ученики не могли посещать школы в Панаме, Сальвадоре, Бангладеше и Боливии.

С приближением годовщины начала пандемии хочется еще раз напомнить о той катастрофической ситуации, сложившейся в образовании из-за локдауна. С каждым днем дети, не имеющие доступа к очному обучению в школе, отстают все больше и больше, а ученики из социально незащищенных групп платят самую высокую цену,

– говорит директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Фонд ООН заявляет о катастрофическом кризисе в образовании, вызванным пандемией COVID-19. Ведь свыше 160 миллионов детей в мире лишены доступа к обучению в течение этого года, а каждый седьмой ребенок в мире пропускала три четверти из запланированных уроков.

"Мы не можем позволить себе второго такого года, когда эти дети будут учиться в ограниченном режиме, или вообще не будут иметь доступа к обучению, – подчеркнула Генриетта Фор.

По ее словам, необходимо сделать все для продолжения работы школ или возобновления их работы в первую очередь.

К слову, в Украине сейчас большинство областей находится в желтой зоне, поэтому дети посещают школы в очном режиме. Дистанционно обучение проходит только в таких областях: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая. Закарпатская.

В каких случаях могут закрываться школы? Ученикам запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников. А также если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).