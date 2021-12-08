16-летнюю школьницу, которая избивала девушек в Запорожье, отправили в СИЗО

Шевченковский суд Запорожья 8 декабря избрал меру пресечения Ксении Тимченко, которая подозревается в избиении школьниц 22 ноября. Она проведет не менее 60 дней в СИЗО – до 5 февраля 2022 года.

Прокурор подала ходатайство избрать меру пресечения для Ксении Тимченко, студентке Запорожского профессионального училища. Добавим, что защита девушки просила домашний круглосуточный арест.

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Во время заседания судьи просмотрели видеозапись избиения, которое случилось 22 ноября.

Ксения – самый активный участник преступления, она проявляет явную дерзость, жестокость и бесчеловечность,

– подчеркнула прокурор Виктория Побейвовк.

В результате заседания суд вынес решение удовлетворить ходатайство прокурора и назначил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 5 февраля 2022 года.

Ее отец во время заседания суда признался, что ему стыдно за действия дочери и извинился перед пострадавшими девушками.

Что известно о жестоком избиении школьниц

22 ноября четыре школьницы от 15 до 16 лет начали конфликт с девочками 14, 13 и 16 лет. А все из-за личного – якобы парень одной из них целовался со всеми тремя пострадавшими.

При этом буллерки требовали деньги. Посягательство на чужого парня оценили от двух тысяч гривен. Пострадавшим угрожали, что долг будет расти, если не перечислят деньги в назначенный срок. Затем девушек жестоко избили.

Школьниц избили другие девушки / видео с телеграмму "Это Запорожье"

К слову, в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как в классе школы на Кировоградщине ученик наносит несколько ударов ногой и рукой своей однокласснице. В учебном заведении ситуацию не комментируют, однако полиция проводит проверку. Детали и видео – смотрите по ссылке.