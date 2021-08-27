"150 сантиметров в юбке": в библиотеки закупят возмутительные книги о сексистском воспитании

В библиотеки за государственные средства закупят уже почти 500 книг “Чтобы в 16 не было поздно”, которая рассказывает, в частности, о разнице между мальчиком и девочкой. Но она возмутила многих украинцев, ведь книга учит девушек молчать, если их бьют.

Волонтер Юлия Смирнова рассказала в соцсетях, что Украинский институт книги утвердил перечень изданий для пополнения библиотечных фондов 2021 года. Среди перечня встречается и книга "Чтобы в 16 не было поздно".

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Специалист по коммуникациям и управлению знаниями Николай Ябченко рассказал, что над перечнем литературы работали аж три экспертных совета.

"Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Потом пишет книгу. А потом на средства налогоплательщиков это попадает в библиотеки", – написал он.

Возмутительные цитаты из книги "Чтобы в 16 не было поздно"

"Никогда не учите девочку давать сдачи! Даже самый слабый мальчик будет сильнее ее. Драться – у него в крови, ударит даже слабак... В будущем это приведет к бытовому насилию. Эти 150 сантиметров в юбке по привычке будут бросаться на мужчин..."

по привычке будут бросаться на мужчин..." "Девочка должна вести себя так, чтобы у мальчишек даже мысль не возникала ее обидеть... научите девочку общаться в определенной ситуации, решать конфликты, открывайте для нее науку взаимоотношений. Давать сдачи – мужская речь, и нечего девочкам ею овладевать".



Цитаты из книги "Чобы в 16 не было поздно" / Фото Юлии Смирновой

"Для девочки очень важно создать пространство и окружение, чтобы она проявила свое природное умение заботиться, умиротворение и целомудрие.. А мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские добродетели".

"Качества девочки проявляются от того, какая вокруг нее аура. Она зашла – и комната наполнилась радостью. Или наоборот – все напряглись и захотели уйти. А о достижениях мальчика, как мужчины, говорят лишь действия и поступки, а не слова".



Цитаты из книги"Чтобы в 16 не было поздно / Фото Юлии Смирновой

К слову, в Испании учителя-мужчины в знак протеста пришли на работы в школы в юбках. Так педагоги хотели поддержать 15-летнего ученика, которого исключили из школы в ноябре прошлого года из-за его одежды.