15 тысяч долларов за поступление в аспирантуру: прокуратура задержала декана харьковского вуза

Харьковская прокуратура разоблачила декана местного вуза на получении взятки. Так, он требовал 15 тыс. долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

Декан даже требовал разделить взятку – 7500 долларов надо было заплатить как можно скорее перед поступлением, а остальные – непосредственно перед защитой диссертации.

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С помощью прокуроров Офиса Генпрокурора декана факультета одного из Харьковских вузов уличили в получении взятки.

Известно, что первую часть неправомерной выгоды – 3500 долларов декан факультета получил 29 июля 2021 года. А во время получения 16 августа 2021 года еще 4000 долларов его задержали правоохранители.



Декана задержали на получении взятки / Фото Офиса Генпрокурора

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Как пишет "Интерфакс-Украина", название вуза правоохранители не сообщили, однако на фото видно, что на задержанном – форма с нашивкой эмблемы Харьковского национального университета внутренних дел.

К слову, в Киеве правоохранители разоблачили советницу ректора одного из частных вузов на взятке за диплом о высшем образовании. По данным следствия, женщина гарантировала клиентам выдачу документов без обучения в учреждении.