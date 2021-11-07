15 типичных речевых ошибок, от которых давно стоит избавиться

Вскоре в Украине будут праздновать День украинской письменности и языка. Однако далеко не все украинцы хорошо знают украинский язык. Есть несколько досадных речевых ошибок, которые допускают чаще всего.

Мы подготовили для вас несколько объяснений-напоминаний, как пишутся некоторые слова украинского языка, чтобы Вы наконец избавились от постоянных ошибок.

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15 речевых ошибок, от которых давно стоит избавиться

"Будь ласка"

Это измененное словосочетание "будьте ласкаві". Оно пишется отдельно – без дефиса и выделяется с обеих сторон запятыми. В этом словосочетании нет доли "будь-", а есть отдельное слово.

"На жаль"

"На жаль" тоже нужно писать отдельно и выделять запятыми. Это – наречные соединения, состоящие из предлога (на) и существительного (жаль), но в которых существительное сохраняет свое конкретное лексическое значение и грамматическую форму, поэтому оно пишется отдельно.

Как запомнить? Можно представить предложение, где значение слова "сожаление" вполне объяснимо: "На жаль наклався ще й біль". Также для примера между словами можно добавить определение к этому существительному ("на превеликий жаль").

"Внаслідок" и "у результаті"

"Внаслідок" – это предлог, образованный из сочетания непроходного предлога "в" и существительного "наслідок". Такие сложные слова по правилам украинского языка должны писать вместе.

В то же время предлоговое соединение "в результаті" пишется всегда отдельно.

"З-поміж"

Сложные предлоги, первой частью которых является "з-" та "із-", пишутся через дефис. Например: "з-поміж, з-серед, з-посеред, із-за, з-під".

"Рахувати" или "вважати"

Это распространенная ошибка, которую можно услышать даже в публичных речах. Запомните, что вместо "Я рахую" надо говорить "Я вважаю". Ведь первый вариант – это калька с русского.

Вместе с тем стоит запомнить украинское слово "решта". В магазинах мы берем именно ее, а не "здачу". Когда-то этот вариант считался допустимым, но в украинском языке избегают калькированных существительных. А вместо "здача іспитів" правильно говорить "складання іспитів".

"Мимохіть" или "мимохідь"

Это два разных слова, которые имеют разные смыслы:

"Мимохіть" – без определенного намерения, невзначай, вопреки собственной воле.

"Мимохідь" – не сосредотачиваясь на чем-то; по пути.

То есть предложение означает: "Не хотіли (мимохіть) перекрутити слово, але так сталося, бо вчили його, не зосереджуючись (мимохідь)".

"Протягом", а не "на протязі"

Еще одна типичная ошибка-калька "на протязі чогось" вместо "протягом чогось". Почему это неправильно? Потому что "протяг" – это поток воздуха, возникающий в замкнутом пространстве через отверстия, расположенные друг против друга, например "протяги" в квартире.

Когда же должны сказать что-то о промежутке времени, следует говорить "протягом" или "впродовж".

"Не вистачає" или "бракує"

"Відсутній" – так мы говорим обычно о существе. Если же чего-то не хватает, тогда лучше сказать "бракує".

"При нагоді" и "в пригоді"

Тоже разные слова с разными значениями:

"Нагода" – это удобные обстоятельства, момент, который подходит для чего-то.

А вот "пригода" – это потребность, польза или же неожиданное событие.

Поэтому предложение можно объяснить так: "У потрібний момент (при нагоді) ця річ буде мені корисною (у пригоді)".

"Навчати чогось" или "когось"

Путаница иногда возникает с падежом существительного, который идет после глагола "навчати". Обучать можно только "чогось", а не "чомусь". То есть "навчати учнів", а не "навчати математики".

"Брати" чи "приймати участь"

Конструкцию-кальку "приймати участь" всегда стоит заменять на правильный вариант "брати участь". А места в конкурсе не "займають", а "посідають".

"Давати дозвіл" / "давати змогу"

"Дозволяти" – это слово в украинском языке преимущественно имеет значение "давать разрешение". Если же употребляется не в прямом смысле, а речь идет о какой-то полученной возможности, лучше использовать вариант "давати змогу".

"Перебуває" или "знаходиться"

Слово "знаходитися" в значении "где-то находиться, размещаться" не стоит употреблять. Вместо этого есть такие слова:

"розташовуватися" – о географическом положении,

"міститися" – входить в состав, быть внутри,

"перебувати" – людям в определенном месте.

"Головна біль" или "головний біль"

Правильно употреблять "головний біль" или "сильний нежить". Ведь "біль" и "нежить" – это существительные мужского рода.

"Добрий день" или "доброго дня"

Существует мнение, что выражение "добрий день" – это констатация факта, что день является хорошим, и здороваться нужно "доброго дня". Однако ни в одном словаре нет вариантов "доброго дня" или же "доброго вечора".

Традиционными в нашем языке есть формы приветствия "добрий день" и "добрий вечір", а также короткие формы – "добридень", "добривечір", поэтому так говорить правильно. Добавим, что утром можно говорить "доброго ранку".

Крутой украинский язык

Добавим, что в украинском языке есть уникальные цвета:

барвінковий (светло-голубой, цвет цветов барвинка),

жаристий (ярко-красный, цвет жара),

капуциновий (оттенок коричневого),

миртовий (оттенок темно-зеленого),

смарагдовий (яркий оттенок синевато-зеленого, цвет драгоценного изумруда),

кубовий (насыщенно-синий, индиго),

бразолійний (глубокий темно-синий, цвет сандала),

прюнелевий (оттенок черного, цвет спелых ягод шелковицы),

кармазиновий (темно-малиновый).

Также есть 20 синонимов к слову​ "любов": кохання, любощі, любість, любва, близькість, роман, фіґлі-миглі, амури, прив’язаність, відданість, повага, пошана, шаноба, інтерес, потяг, пристрасть, уподоба, жага, захопленість, жадання.

К слову, 9 ноября в 10:00 состоится радиодиктант национального единства. Время для отправки готового текста – одни сутки. Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия.

Где послушать радиодиктант? Его будут транслировать на общенациональном телеканале "UA: Перший", ютуб-канале "UA: Перший" и на фейсбук-страницах "Общественное вещание", "UA: Перший". Традиционно радиодиктант будет звучать на волнах "Украинского радио" и радио "Культура".