Победитель Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков назвал 15 типичных ошибок, которых стоит избегать, если ваша школа работает дистанционно.

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15 типичных ошибок учителя во время дистанционки

Ошибка №1: планировать ход урока "в голове"

Это довольно распространенная ошибка, когда учитель идет на онлайн-урок, имея в запасе два-три слайда, умение импровизировать и приблизительное понимание, как "тянуть время". Однако действительно качественный урок можно провести тогда, когда вы продумаете общую его картину. Для этого нужно тщательно планировать онлайн-уроки.

Ошибка №2: "забывать" о визуализации контента

Во время онлайн-обучения визуализация учебного материала приобретает особую ценность. Ведь именно динамическая структура урока в сочетании с видео, фото, коллажами и даже мемами разжигают интерес учеников. А значит – выполненных заданий и желания школьников делиться мыслями будет больше.

Для своих уроков Артур Пройдаков часто находит осовремененные фото и коллажи украинских писателей. Дети запоминают о странствующем философе Сковороде больше интересностей, если он показывает им коллаж, на котором Сковорода мчится на электросамокате.

Сработает и совместный анализ с учениками коротких обучающих видео по тиктоку. Там есть ролики о "Кайдашевой семье", "Тени забытых предков" и тому подобное. Пусть ученики смотрят и ищут, какие сюжетные линии показаны в видео неточно или что забыли добавить.

Ошибка №3: начинать урок с упражнений без инструктажа

Начинать онлайн-занятия с упражнений или конспектов не стоит, прежде всего, учитель должен провести инструктаж. К примеру, после поздравления расскажите, какую тему сегодня будете рассматривать и какие активности запланированы.

И договоритесь заранее, когда микрофоны у учеников должны быть выключенными, а когда – включенными.

Ошибка №4: не учитывать логику развития урока

Учителям нужно представлять онлайн-урок как мини-представление. Зритель (ученик) должен стать свидетелем завязки, развития событий, кульминации и развязки. Если развития не будет, а голос учителя монотонно и ровно будет читать фразы, то тема урока быстро "выветрится" из ученических голов. Чтобы этого не произошло, наполните свой урок различными видами учебной деятельности.

Ошибка №5: не давать детям слово на уроке

Учитель должен договориться с учениками, когда именно вы устраиваете обсуждение и какие правила взаимной вежливости действуют во время работы с включенными микрофонами. Обязательно спрашивайте мнение учеников и обсуждайте дискуссионные вопросы.

Ошибка №6: пытаться перенести офлайн-методики в дистанционку

Читать учебник по параграфам на онлайн-уроках все 45 минут, читать и переписывать правила – такого делать нельзя. В учебник можно попросить обратиться детей в крайнем случае (если нужно выполнить какое-то упражнение).

Зато помощниками во время дистанционки будут онлайн-опросы, платформы с интересными тестами по предметам, работа с текстами и тому подобное.

Ошибка № 7: игнорировать безопасность

Приложение Zoom – один из самых популярных инструментов для образования во время карантина в Украине и за границей. Но несмотря на все его удобство, на уроки могут ворваться посторонние "шутники".

Чтобы огорчения не случилось, не пренебрегайте правилами безопасности:

Все ученики должны находиться в "комнате ожидания" перед стартом урока. Эта функция позволит вам посмотреть, нет ли среди участников "чужаков";

Установите пароль для конференции, лучше всего – на каждое событие;

Не пускайте на урок посторонних лиц, – именно поэтому ссылки на онлайн-уроки нельзя давать публично;

На урок в Zoom первым заходит учитель. Для этого откройте в настройках параметр для группы "Настройки учетной записи". Отключите функцию "Присоединиться раньше организатора".

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Ошибка № 8: использовать слишком много онлайн-инструментов

Отдайте предпочтение мощным, но легким в использовании онлайн-инструментам. Стремление использовать все и сразу во время урока только истощит вас.

В процессе знакомства с новыми инструментами запоминайте самые удобные для вас, но обязательно тестируйте новые время от времени. К примеру, Артур Пройдаков сейчас пользуется инструментом Canva, чтобы делать там крутые презентации и добавлять интересный визуал. До этого он пользовался преимущественно PowerPoint.

Ошибка №9: повышать голос

Повышение голоса неприятно и во время традиционного урока. А во время онлайнового может стать незаурядным раздражителем для ученических ушей.

Учителям надо уважать личность ребенка. А если ученик отвлекается, здесь должна сработать спокойная реакция и вопрос: "Петр/Марк/Ангелина, уже можем работать дальше?"

Часты случаи, когда из-за плохого качества интернет-соединения ребенка плохо слышно, но учитель долго и упорно пытается выйти на связь и громко восклицает: "Саша, повтори еще раз!”. Вместо того стоит пообщаться с другим учеником, а к этому вернуться позже, чтобы не тратить время.

Бывает и так, что ученик не может по объективным техническим причинам попасть на урок, а учитель вместо этого ставит "энку". Ситуацию стоит попытаться разобрать индивидуально, а ученика, пропустившего онлайн-урок, обеспечить материалом.

Ошибка №10: проводить мало времени с учениками онлайн

Это может быть "плохая" привычка, позаимствованная с 2020 года, когда мало кто понимал в организации качественной дистанционки.

Заинтересованность учителя во взаимодействии с учениками крайне важна! Дети хотят общаться со своим учителем, видеть его эмоции и показывать свои, и, конечно же, взаимодействовать с одноклассниками и учителем во время обсуждений.

Ошибка №11: пренебрегать помогающим ресурсом ВШО

По словам Пройдакова, если вы до сих пор недооценивали мощности Всеукраинской Школы онлайн или так и не зарегистрировались на платформе – то сделайте это. Ведь уроки ВШО ориентированы на учеников всех уровней. К тому же, эта платформа поможет учителю уберечься от перегрузки и истощения.

Видеоуроки идеально подходят для смешанного обучения – после просмотра учебного ролика ученик должен самостоятельно выполнить определенную задачу. А уже во время онлайн-встречи с классом педагог может объяснить тему на более глубоком уровне.

Ошибка №12: "забывать" о цифровых инструментах после дистанционки

Большая часть учителей после выхода с дистанционки в момент исключают цифровые инструменты из своего арсенала. Но не следует забывать о крутых цифровых инструментах.

Так, учитель советует оставить в своем арсенале несколько действенных инструментов. К примеру, в работе со старшими классами можно использовать тесты или проводить викторины.

Ошибка №13: "выключать ученика" принудительно

Фразу "Выйди из класса" в новых условиях заменяет принудительное изгнание посредством разъединения связи. Но это крайне неэтично.

И если неприятные ситуации повторяются, то учителю стоит обратиться к классному руководителю, администрации или родителям.

Ошибка №14: не видеть учеников во время онлайн-урока

Дети частенько пытаются прибегнуть к хитрости, чтобы быть на уроке с выключенной камерой. Как бы то ни было, камеры во время урока включать стоит – и учителю, и ученику. Это дисциплинирует, способствует деловой атмосфере и помогает коммуницировать эффективнее.

Ошибка №15: позволять обесценивать ваш труд

Если учитель пытается сделать онлайн-урок интересным и качественным, то ваш энтузиазм будет передаваться и ученикам. И если кто-то пытается сознательно обесценить ваши старания критикой, то выслушайте его/ее, но не принимайте все на свой счет.