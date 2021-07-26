Стоит помнить, что ход мыслей детей может и часто отличается от взрослого видения ситуации, поэтому малыши воспринимают резкие высказывания не так, как бы этого хотели родители. Семейные психологи Екатерина Гольцберг и Светлана Шумская рассказывают, каких фраз следует избегать и почему.

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15 популярных родительских фраз

Эксперты объясняют, почему нельзя сравнивать своего ребенка с "сыном подруги" и угрожать "отдать в полицию". Как успокоить малыша и от каких фраз следует избавиться – далее в материале.

Мальчики не плачут

В высказывании речь идет не совсем о мужестве и силе. Таким образом, родители блокируют желание сыновей проявлять чувства и эмоции, которые являются абсолютно нормальными. Эксперты отмечают, что угрожающе делить чувства на хорошие и плохие за полом, поскольку все они нужны человеку для формирования его как личности.

Последствия таких травм могут проявляться во взрослом возрасте. Мужчины, которые в детстве привыкли прятать собственные эмоции, не умеют сопереживать и поддерживать родных, во взрослом возрасте могут идти в деструктив, чувствовать напряжение или злоупотреблять алкоголем.

Мальчики плачут! / Фото Pexels

Девочки так себя не ведут

В этой фразе есть запрет на проявление чувств, которые стереотипно воспринимаются более мужскими.

Екатерина Гольцберг отмечает, что жесткого распределения качеств нет, например – агрессия присуща и женщинам, и мужчинам. А запрет на проявление чувств приводит к тому, что они могут переходить в болезненные состояния. И совершенно нормально, когда девочка хочет и может, в частности, заниматься условно мужскими видами спорта или иной деятельностью.

Не существует "девчачьей" модели поведения / Фото Pexels

Если будешь капризничать – оставим тебя здесь

Цель этого высказывания – напугать ребенка, чтобы тот прекратил делать какие-то нежелательные вещи (например, запугивания полицией, врачами и похищением). Екатерина Гольцберг отмечает, что этой фразой родители сообщают ребенку, что он для них не имеет ценности.

Чтобы повысить свою ценность, ребенок может начать шантажировать родителей. В другом случае, ребенок верит родителям и думает, что он никому не нужен. Эксперт добавляет, что из-за этого во взрослом возрасте могут даже рождаться суицидальные мысли.

Такая фраза может не только напугать ребенка, но и дискредитировать родительский авторитет. Чтобы избежать употребления такого выражения, эксперты советуют разделять чувства ребенка и говорить о них на равных.

Не запугивает ребенка / Фото Pexels

Не встанешь, пока не доешь

Высказывания, которые включают в себя запугивания, угрозы и шантаж в отношении пищи, относятся к пищевому насилию. Эксперт отмечает, что пищевое насилие со временем может приводить к ожирению, или же наоборот – анорексии.

Говорить ребенку такие фразы опасно, поскольку в сознании может остаться чрезмерная любовь или наоборот отвращение к пище. Во взрослом возрасте ребенок не может похудеть из-за того, что доедает все, что лежит на тарелке.

Эксперты отмечают, что использовать подобные манипуляции не стоит, ведь здоровый ребенок и так будет хотеть кушать. Лучше прислушаться к предпочтениям ребенка, предложить ему несколько вариантов пищи или даже предварительно составить меню.

Не заставляйте ребенка есть / Фото Pexels

Не расстраивай меня

Когда родители используют такое выражение, ребенок может испытывать стыд и разочарование. Это шантаж, который говорит о том, что ребенок может стать виновником чужих бед. Если ребенка все время этим шантажировать, то безусловно можно привить ему страх, который в будущем может помешать устроить свою личную жизнь и быть собой.

Определенные поступки детей действительно могут огорчить родителей, но тогда нужно отделить действие от самого ребенка и говорить: "Да, меня это расстроило, но это не потому, что ты плохой, а потому, что достойный лучшего".

Нельзя, потому что я так сказал(-а)

Такое высказывание говорит о том, что к ребенку не прислушиваются и его мнение не учитывают. Чтобы у малыша было понимание, почему все так происходит, родители должны говорить с ним о важных решениях. Например, эту конструкцию можно заменить на "это правило нашей семьи". Тогда нужно действительно установить это правило и объяснить, что оно означает.

Говорите с ребенком / Фото Pexels

А если найду/сделаю?!

Света Шумская отмечает, что эта фраза излучает тотальное недоверие и даже намек на наказание. Прежде всего это влияет на самооценку ребенка и его уверенность в собственных силах.

Ребенок действительно мог что-то пропустить, но здесь рождается страх перед родителями, чувство стыда, вины, неполноценности. У малыша включается чувство повышенной тревожности, тогда он пробует еще раз, но из-за стресса может уже ничего не достичь.

Я лучше знаю!

В силу своего опыта, родители действительно могут принимать какие-то ключевые решения в жизни ребенка, но в то же время должны ставить пределы для своей деятельности. К сожалению, это далеко не об уверенности или доверии. Дети со временем испытывают не авторитет, а авторитаризм со стороны собственных родителей.

Будьте авторитетом, а не диктатором / Фото Pexels

Ты знаешь, как деньги трудно даются

Эта фраза непосредственно связана с финансовой грамотностью и распределением семейного бюджета.

У ребенка нет таких знаний, поэтому самостоятельно он просто не может оценить затраты и возможности семейных доходов. Родители могут принимать финансовые решения, одновременно нужно знакомить детей с правилами бюджета – объяснить, на что семья тратит деньги и почему это так устроено.

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Какой ты молодец!

Казалось бы, в похвале нет ничего плохого, однако ее тоже нужно правильно выражать, и в отношении детей это нужно делать грамотно. Гольцберг считает, что частая ошибка родителей – похвала за то, что от ребенка не зависит, он не достиг в этом успеха самостоятельно. Нужно разучиться хвалить детей за вещи, которые от них не зависят.

Во время похвалы достаточно важна эмоциональный окрас фразы, ведь из-за неправильной подачи она может выглядеть равнодушно и обидно. Молодец – это хорошее слово, но важны ссылки, мимика, включенность в процесс, зрительный контакт.

Тебе еще рано это знать

Часто родители не хотят тратить время на долгие объяснения, поэтому легче отложить разговор до условного периода, когда ребенок "подрастет".

В то же время Светлана Шумская отмечает, что для ребенка такая фраза может сигнализировать о его неполноценности, или же отбить желание спрашивать о чем-то у родителей вообще.

Да я в твоем возрасте!

Эта фраза о сравнении. Эксперты говорят, что она может быть как комплементарной, так и оскорбительной для ребенка, в зависимости от контекста. Отрицательное значение выражение получит, если указать на недостатки ребенка через призму определенных собственных достижений.

Светлана Шумская предостерегает, что в таком случае, ребенок чувствует обесценивание, и это может развиться в целый комплекс неполноценности.

Не примеряйте собственное "Я" на ребенка / Фото Pexels

А вот сын тети Иры/Любы/Вали...

Популярное и очень болезненное сравнение. Впоследствии оно может перерасти в горы комплексов и злость к человеку, с которым ребенка сравнивают.

Интересно, что родители, которые используют такую фразу, не чувствуют, как обесценивают свою же работу и возможности. Ведь развитие ребенка как личности – это то, на что они имеют прямое влияние.

"Смоги"!

Такой месседж показывает равнодушие и отсутствие взаимодействия между ребенком и родителями. Родители должны без скептицизма разобраться в том, что означает детское "не могу".

Лучший способ выйти из такой ситуации – именно предложить свою помощь, но не выполнять задание вместо ребенка. Важно, чтобы дети почувствовали интерес и поддержку.

Если все будут прыгать, то и ты прыгнешь?

Это тоже одна из тех разрушительных фраз, которая не дает родителям понять глубину проблематики. Светлана Шумская рассказывает, что для того, чтобы избежать этой фразы, лучше спросить ребенка, что у него сейчас происходит в жизни, почему он именно с этой компанией, что у них общего, что он чувствует, какую потребность этим закрывает.

Пусть ребенок сам выбирает себе друзей / Фото Pexels

Как избавиться от негативных фраз