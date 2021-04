В английском языке есть множество старинных слов, которые сложно запомнить, однако они важны для понимания разговорной речи. Некоторые из них совершенно нелогичные и порой забавные.

Все эти странные слова из нашей подборки имеют примеры употребления, но обещаем – вы их не забудете.

15 странных слов в английском языке

Hullaballoo [hʌl.ə.bəˈluː] – шум, гул, галдеж

Это слово появилось еще в 18 веке, однако несмотря на возраст оно не теряет свою актуальность. Обычно это слово употребляют именно для обозначения разговора на повышенных тонах.

Пример: Did you hear all that hullaballoo in the office today? – Как тебе весь этот шум в офисе сегодня?

Cacophony [kəˈkɒf(ə)ni] – неприятные звуки

Это еще одно слово, связанное с шумом. Оно означает некий микс неприятных звуков (какофонию). К примеру, представьте карканье ворон, звуки сирены и плач младенца.

Пример: As we entered the farmyard we were met with a cacophony of animal sounds. – Когда мы зашли во двор фермы, мы услышали “какофонию” звуков животных.

Frankenfood [fraŋk(ə)nfuːd] – ГМО

Это слово довольно молодое, оно появилось в 90-х годах прошлого века. Так в повседневной речи называют генетически модифицированные продукты (ГМО). Это те продукты, которые не выросли полностью натуральным образом.

Пример: I'm not eating there! They use Frankenfoods! – Я не ем таких продуктов. Они содержат ГМО.

Kerfuffle [kəˈfʌf(ə)l] – переполох, гам, беспорядок

Это слово появилось в английском языке еще в 19 веке и с тех пор стало неотъемлемой частью повседневного общения. Обычно его используют в различных жизненных ситуациях, где есть несколько разных точек зрения.

Пример: Why are you making such a kerfuffle? – Зачем ты поднял такую шумиху?

Effervescence [‘efə’ves(ə)ns] – шипучесть, шипение от пузырьков в газированных напитках

Это слово можете смело использовать в английском языке. Выглядит оно, возможно, немного странно, но звучит красиво.

Пример: A gentle effervescence fills the mouth, then gives way to all the grandeur of the Chardonnay. – Нежное шипение наполняет рот, а потом чувствуется величественный вкус Шардоне.

Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – это человек, который неряшливо одевается; неряха

Это слово происходит от английского слова rag, что означает грязную и изношенную одежду. Чаще всего его употребляют для описания неопрятных детей, или так можно сказать о грязном и запущенном животном.

Пример: I send my children to school dressed smartly, and they come home like little ragamuffins! – Я отправляю моих детей в школу красиво одетыми, а возвращаются они как маленькие оборванцы.

Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – наглый и самоуверенный парень

Это слово вошло в английский язык еще в 17 веке. В то время оно имело две трактовки. В частности, так говорили либо о ленивых людях, либо о молодых людях, которые слонялись по улицам и грабили прохожих.

Но с тех пор его значение несколько изменилось. Теперь так называют самоуверенных и наглых молодых парней.

Пример: I suppose you've fallen in love with this young whippersnapper Jones? – Я подозреваю, что вы влюбились в этого юного наглеца, Джона?

Gobbledygook [ˈɡɒb(ə)ldɪˌɡuːk] – чушь, бред

Это слово появилось в английском языке в первой половине 20 века, а используют его для того, чтобы описать непонятный набор слов или звуков.

Кроме того, так можно охарактеризовать язык человека, который злоупотребляет специфической лексикой перед аудиторией, которая не готова к этому.

Пример: The director was talking a load of gobbledygook in that meeting. I have no idea what he wants! — Режиссер наговорил столько непонятного на той встрече. Я не понимаю, чего он хочет!

Poppycock [ˈpɒpɪkɒk] – ерунда, искажение фактов

Это слово происходит из голландского языка, а в английском оно закрепилось с 19 века. Отметим, что это не литературное слово, но оно идеально подходит для ситуаций, когда кто-то начинает с умным видом нести ерунду или говорить о вещах, в которых ничего не смыслит.

Пример:

– Hey, did you know that if you keep your eyes open when you sneeze your eyes will fly out? – А ты знал, что если не закрывать глаза, когда чихаешь, они могут вылететь?

– What a load of poppycock! – Что за ерунда?

Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk(ə)l] – ленивый, безынициативный, нерешительный

Происхождение этого слова пока неизвестно, однако оно появилось в английском языке примерно в 18 веке. Его активно используют для того, чтобы описать ленивого или пассивного человека:

Пример: My sister has no job and is doing nothing to find one. She is so lackadaisical. — У моей сестры нет работы, и она ничего не делает, чтобы ее найти. Она такая ленивая.

Discombobulate [ˌdɪskəmˈbɒbjʊleɪt] – сбить с толку, дезориентировать

Это слово попало в английский язык в далеком 19 веке и сейчас употребляется преимущественно в комическом контексте.

Пример: What's the matter? You look a little discombobulated! – Что случилось? Ты выглядишь несколько озадаченным.

Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ(ə)n] – раздражительный человек с тяжелым характером

История этого слова начинается в далеком 16 веке, но его употребляют и сейчас. В частности, в отношении людей, которые раздражаются даже по пустякам:

Пример: I don't like our new teacher... he is a real curmudgeon! – Мне не нравится наш новый учитель... Он очень раздражительный!

Amphibology [Amfɪbɒlədʒi] – обозначение фразы, которую понимают по-разному

Так называют фразу или предложение, которое может быть понято по-разному. Например: He likes beer more than his friends. – Это можно понять, как “Он любит пиво больше, чем его друзья”, или “Он любит пиво больше, чем своих друзей”.

Woebegone [ˈwəʊbɪɡɒn] – быть очень грустным

Это слово можно разложить на две части: woe — "горе", begone — архаичное "окруженный чем-то". Им можно описать человека, которого "поглотила печаль".

Пример: Why do you look so woebegone? – Почему ты такой грустный?

Lollygag [ˈlɒlɪɡaɡ] – тратить время зря

Это важное слово современного человека, которое можно перевести и как прокрастинировать. Оно появилось в 19 веке и сейчас является более популярным в американском варианте английского языка.