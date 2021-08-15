Округ Инверклайд уже давно известен большим количеством двойняшек. Так, в прошлом году там в школы пошли 9 пар первоклашек-близнецов. А вот рекорд был установлен в 2015 году – тогда таких детей было аж 19 пар.

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Дети говорят, что в школе надеются выучить буквы и цифры, научиться щелкать пальцами и найти друзей.



Близнецы идут в первый класс в Шотландии / Фото ITV

Проректор Мартин Бреннан пожелал ученикам и учителям успеха, заявив, что этот год был "еще более значительным" из-за влияния коронавируса.

Он, как бывший учитель, понимает, что возвращение в школу – это всегда волнующее время для учеников, родителей и персонала.

Хотя многие правила безопасности до сих пор остаются в школах, мы можем отлично отпраздновать возвращение в классы,

– подчеркнул он.

Учителям сначала будет трудно различать некоторых близнецов, однако со временем это будет легче.



Близнецы идут в школу / Фото ITV

К слову, в этом году 1 сентября ученики начнут очное обучение в школах, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков. Министр образования Сергей Шкарлет убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов смогут ходить в школу.