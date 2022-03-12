С 14 марта в большинстве областей возобновляют обучение в школах: Шкарлетт назвал регионы

Из-за войны школьники ушли на вынужденные двухнедельные каникулы. Однако уже с понедельника, 14 марта, образовательный процесс возобновляется в 14 областях.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 канал.

К теме Любой переехавший ребенок может приобщаться к обучению на новом месте, – Шкарлет

По его словам, формат (очный, смешанный, дистанционный) каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

Обучение будет организовано в зависимости от ситуации в местности, где заведение находится, безопасно для детей,

– подчеркнул Сергей Шкарлетт.

Где возобновляют обучение

В каких областях возобновляют обучение в школах:

Львовская область,

Волынская область,

Закарпатская область,

Полтавская область,

Ровенская область,

Днепровская область,

Тернопольская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Хмельницкая область,

Запорожская область,

Одесская область,

Кировоградская область,

часть Сумской области.

Также планируется, что в учебный процесс будут вовлечены учащиеся из числа внутриперемещенных лиц.

Так, во Львовской области для школьников из числа временно перемещенных лиц совместно со Львовской политехникой создали дистанционную школу "Учиться просто". Зарегистрироваться для обучения можно здесь.

"Эта школа будет обеспечивать преподавание всех предметов (интегрированных курсов), предусмотренных типовыми образовательными программами для средних школ. Преподавателями дистанционной школы на волонтерских началах являются лучшие педагоги области", – добавил Шкарлетт.

К слову, в результате в Украине в МОН нарабатывают механизм однократной отмены вступления по ВНО и ЕВЭ в 2022 году. Там подчеркнули, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет.

МОН уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду, его рассмотрят уже в ближайшее время.

Будет ВНО: как будут поступать в университеты в 2022 году