Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 13 учителей Украины. Они на День Независимости за добросовестный труд получили звание "Заслуженный учитель Украины".

К празднику Зеленский наградил знаками отличия учителей, строителей, артистов и других украинцев. Все получили награды за значительный личный вклад в развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм, говорится на сайте президента.

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Так, звание "Заслуженный учитель Украины" получили 13 педагогов, а звание "Заслуженный работник образования" получили 27 педагогов, среди них победительница Global Teacher Prize 2019 — учительница английского, а также украинского языка и литературы из Мелитополя Наталья Кидалова.

Кто получил звание " Заслуженный учитель Украины"

Бондаренко Татьяна Леонидовна — учительница Корсунь-Шевченковской общеобразовательной школы I–III ступеней № 1, Черкасская область.

Войтович Людмила Васильевна – учительница общеобразовательной школы I-III ступеней № 3 г. Жмеринки, Винницкая область.

Голик Елена Валерьевна – учительница коммунального учреждения "учебно-воспитательное объединение" общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней № 20-детский юношеский центр "Созвездие", Кировоградская область

Досин Наталья Федоровна – учительница Перегинской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Рожнятовского района, Ивано-Франковская область.

Кидалова Наталья Александровна – учительница Мелитопольской специализированной школы I-III ступеней № 23, Запорожская область.

Олексин Мирослава Дмитриевна — учительница Городенківської общеобразовательной школы I–III ступеней № 1, Ивано-Франковская область.

Петрунив Николай Иванович — учитель Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Приступа Александр Николаевич – директор, учитель опорного учреждения "Крупецкая общеобразовательная школа" I-III ступеней Радивиловского района Ровенской области.

Рабинович Ефим Михайлович – учитель гимназии № 178 в Киеве.

Рудика Виктория Владимировна – учительница Краматорского учреждения общего среднего образования № 22 с профильным обучением имени Николая Николаевича Крупченко, Донецкая область.

Савелий Ольга Владимировна – учительница гимназии "Троещина" II-III ступеней Деснянского района города Киева.

Чижевский Владимир Васильевич – учитель Просторовской общеобразовательной школы I-III ступеней Белокуракинского района, Луганская область

Шевцова Елена Николаевна – учительница Семеновского учреждения общего среднего образования I-III ступеней № 1, Черниговская область.

Наградили также орденом княгини Ольги III степени заместительницу министра образования и науки Мандзий Любомиру Степановну.