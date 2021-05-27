Более 120 студентов и аспирантов получат стипендии от правительства: размер выплат

Кабмин принял назначение академической стипендии правительства студентам высших учебных заведений на II семестр 2020/2021 учебного года и аспирантам на этот учебный год. Размер стипендий – от 2 тысяч гривен.

Такое распоряжение правительства обеспечит правовое основание для выплаты стипендий, направленных на создание условий повышения материального поощрения студентов.

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Известно, что кандидатов на получение стипендии выдвигали сами учреждения высшего образования по согласованной с органом студенческого самоуправления. Так, в распоряжение включили 99 студентов и 22 аспиранта.

Размер академической стипендии правительства:

для студентов – 2 480 гривен,

для аспирантов – 7 922 гривны.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что к управлению украинскими вузами могут допустить работодателей. Однако, отказываться от бесплатного высшего образования не будут.

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил стипендии, премии и гранты украинской молодежи. Так, за ВНО ученики будут получать ежемесячно по 10 тысяч, победители олимпиад – разовую премию в 20 или даже 100 тысяч гривен.