12 русизмов в украинском языке, от которых давно пора избавиться

Многие украинцы допускают языковые ошибки, даже профессора и филологи. Поэтому мы подготовили несколько русизмов, которые превращают язык в суржик и являются калькой с русского.

Ниже читайте 12 русизмов, от которых надо немедленно избавиться, чтобы общаться на чистом украинском языке.

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12 русизмов, от которых давно пора избавиться

"Приймати участь"

Это калька с русского языка, которую никак нельзя искоренить. Хотя в украинском языке есть прекрасный аналог: "брати участь", "взяти участь".

Неправильно: "прийняти постанову". Правильно: "ухвалити постанову".

"ухвалити постанову". Неправильно: "Не приймай близько до серця". Правильно: "Не бери близько до серця".

"Не бери близько до серця". Неправильно: "Школярі прийняли участь у благодійній акції". Правильно: "Школярі взяли участь у благодійній акції".

"Школярі взяли участь у благодійній акції". Неправильно: "Учні приймають активну участь в олімпіадах". Правильно: "Учні беруть активну участь в олімпіадах".

"Користується популярністю"

Слово "користуватися" в украинском языке предполагает получение пользы, прибыли: "користуватися платформою ILearn для підготовки до ЗНО". А вот когда мы хотим сказать, что человек или идея успешные, надо употребить другое слово.

Вместо кальки с русской "користуєтся популярностью" употребляйте "має успіх", "має популярність", "є популярним/успішним".

"За бажанням"

Не приумножаем нетипичные для украинского языка покручи вроде "за бажанням керівництва" (Рус. "по желанию"), "надсилати за адресою" (Рус. "по адресу"). Не всегда следует переводить русский предлог "по" как украинский "за".

Можно их изменить на родные в украинском языке и говорить: "на бажання керівництва", "надсилати на адресу".

"Вибачаюсь"

По-русски говорят "извиняюсь", по-украински – "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте". К тому же слово "извиняюсь" содержит прежнее местоимение -ся, бывшее формой от себя – моюсь, чешусь. Поэтому те, кто говорит "вибачаюсь", будто извиняются сами перед собой.

"Не відволікай мене"

Это один из самых коварных суржиков ("суржик автоматический"). Ведь "не відволікай", "відволікатися" – дословный перевод с русского "не отвлекай", "отвлекаться".

В украинском языке "відволікати" употребляется в прямом смысле и является производным от слова "волокти" – тянуть что-то или кого-то, волочить.

Какие аналоги на украинском стоит употреблять?

"Відволікати від уроків" – "відривати від уроків".

"Відволікати увагу" – "відвертати увагу, відривати увагу".

"Відволікатися від завдання" – "відриватися, відхилятися від завдання".

"Брюки"

Этот элемент гардероба на украинском правильно называть "штани". В отличие от "брюк", которые к нам прокрались с русского языка, слово "штани" наши предки употребляли часто.

Например, в подтверждение приведем несколько поговорок и крылатых выражений: "Так до діла, як свиня штани наділа", "протирати штани", "без штанів мене залишив", "з божої волі продав штани, купив солі".

Этимология слова "брюки" имеет латинские корни – "bracae", а часто применяемым в Украине стало в советское время: в сфере швейной промышленности были популярными термины "брючный цех", "брючный костюм". Но стоит чаще употреблять украинский аналог "жіночий костюм-штани".

"В кінці кінців"

Еще одна коварная калька из русского "в конце концов". Но запомните, что правильно говорить "зрештою", "врешті-решт" или "кінець кінцем".

Вот и пример из произведения Андрея Гудымы: "Зі злості навіть обізвав мене злочинцем, якого доля кінець кінцем приводить на місце скоєного злочину".

"Відношення"

Украинцы часто допускают ошибку, употребляя слово "відношення", являющееся калькой русского слова "отношение".

Неправильно: "Я відношусь до своєї справи дуже сумлінно". Правильно: "Я ставлюсь до своєї справи дуже сумлінно".

"Я ставлюсь до своєї справи дуже сумлінно". Неправильно: "Дівчина сказала, що ця справа до неї аж ніяк не відноситься". Правильно: " Дівчина сказала, що ця справа її аж ніяк не стосується".

Дівчина сказала, що ця справа її аж ніяк не стосується". Неправильно: "У нас із родичами складні майнові відношення". Правильно: "У нас із родичами складні майнові відносини".

Но есть и исключение: слова "відношення", "відноситися" мы употребляем как математический термин. Например: "A відноситься до B, як X до Y".

"Зйомки"

На первый взгляд, фраза "я братиму участь у зйомках" выглядит нормально. Однако слово "зйомки" не украинское. Поэтому используйте правильный аналог – "знімання". Когда снова захочется сказать "зйомки" – вспоминайте фразы-подсказки "знімальний майданчик", "знімальна група".

"Замерз, замерзла"

Фраза "я геть сьогодні замерзла на вулиці" неправильная. Когда человеку очень холодно, стоит употреблять слово "змерзла", "змерз" и отстать от того суржикового "замерзла", которым пользуются русские.

"Батюшка і матушка"

Именно так украинцы часто называют священника с женой. Это ошибка, ведь "батюшка" и "матушка" – это русские слова. Аналоги украинском языке – "піп" и "попадя", "панотець" и "паніматка".

Из-за атеистической пропаганды в СССР слово "поп" приобрело негативную окраску и в обращении к священнику уже не используется. Зато будет корректно сказать "отець", "панотець", "отче".

"Виключення"

"Завтра зустрічаємось у школі, ніхто не виключення", – напоминает учитель ученикам. Однако "не виключення" в этом случае – калька из русского "не исключение". Вместо него стоит употреблять украинское слово "виняток".

Если же речь идет о чем-то очень особенном или ком-то особенном и незаурядном – говорим "винятковий", "надзвичайний": "Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина".

Слово "виключення" употребляем тогда, когда существительное, образованное от глагола "виключити", обозначает определенное действие: "виключення країни з ООН".

И не надо забывать о, которое начало действовать с 3 июня 2019 года. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь



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