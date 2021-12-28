Уровень интеллекта выше, чем у Эйнштейна

Его результат оказался выше, чем у 99% населения Земли, ведь средний показатель во всем мире составляет 100 баллов.

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По уровню интеллекта 12-летний Барнаби опередил даже Альберта Эйнштейна, ведь считается, что его IQ был на уровне 160 баллов.

После этой новости мальчика приняли в общество Менса – крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Чем увлекается ребенок

Мама мальчика рассказала, что ее сын Бернаби Суинбейн увлекается рынком криптовалют. Поэтому на Рождество он получил конверт с деньгами, которые планирует перевести в криптовалюту.

Также Школьник обожает математику и химию. В будущем он мечтает стать программистом, а пока изучает университетские курсы и хочет поступить в Оксфорд.

К слову, исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов Европейских и Среднеазиатских стран на 2022 год. В список попал 41 вуз из Украины. Рейтинг украинских университетов – смотрите по ссылке.