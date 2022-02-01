Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

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По данным следствия, доцентка требовала от аспиранта 11 тысяч долларов США за успешное прохождение обучения и защиту кандидатской диссертации.

После получения части этих средств в сумме 4 тысяч долларов, ее разоблачили и задержали.



Доцентку университета в Хмельницкой области разоблачили на взятке / Фото Офиса генпрокурора

К слову, доцента Львовского аграрного университета Олега Соколовского оправдали по делу о взяточничестве. Пять лет назад он за 400 долларов написал дипломную работу вместо своего студента. Детали – читайте в статье.