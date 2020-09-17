Все чаще из-за обнаружения коронавируса у учеников или учителей школу переводят на дистанционное обучение. Так, только в Киевской области 25 школ, а это более 11 тысяч учеников, полностью перевели на онлайн-обучение.

Об этом рассказал заместитель Киевской ОГА Олег Торкунов, передает пресс-служба ведомства.

К теме В Киеве учителя будут носить защитные щитки во время уроков: их закупает образовательный профсоюз

Так, в Киевской области подтверждено 190 случаев заражения COVID-19 среди педагогов и учащихся. В то же время в столице коронавирусом заболели 207 школьников и 108 учителей.

Торкунов отметил, что на самоизоляции находятся 90 отдельных классов, в которых учатся почти 3 тысячи детей.

Какие школы перешли на дистанционное обучение в Киевской области

Васильковский район: Васильковская ООШ № 1, № 2, Васильковские УВК №4 и №8, Васильковские академические лицеи "Престиж" и "Успех", Застугнянська СОШ;

Переяслав-Хмельницкий район: Переяславская ООШ i-III ст. № 7, Світанківське НПО, Хоцьківська СОШ, Циблівська СОШ, СОШ Великокаратульська;

Барышевская ОТГ: Сезенковский ЗЗСО, Коржевская ООШ I-III вв.;

Фурсівська ОТГ: Пищиківський НПК;

Яготинская СЗОШ I-III ст. №3;

Барышевский район: Семеновская ООШ I-III вв.;

Белоцерковский район: Белоцерковская ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Белоцерковская СШ І-ІІІ ст. №1 с углубленным изучением славянских языков, Белоцерковское НПО "Первая гимназия", Белоцерковский частный УВК "Мицва – 613";

Обуховский район: Первомайская филиал ШКОЛ Старобезрадичівська ООШ i-III ст.;

Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО i-III ст.;

Кагарлыкский район: Гороховатская СОШ I-II вв.;

Киево-Святошинский район: Софиевско-Борщаговский УВК.

Что касается садиков, то сейчас в области на карантин закрыты 11 детских садов из 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.



Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала