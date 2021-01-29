Верховная Рада проголосовала за постановление о премиях для выпускников. Так, ученики получат по 100 тысяч гривен за лучшие результаты на ВНО в 2021 году.

Источник: 24 канал

Народные депутаты рассмотрели постановление о премиях за ВНО во время заседания 29 января. За соответствующее решение проголосовали 312 депутатов.

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Сколько учеников и кто получит премии? Так, 30 учеников, которые по четырем предметам ВНО наберут 790 или больше баллов (но один предмет должен быть написан на 200 баллов), получат по 100 тысяч гривен премии.

Но здесь есть одно условие – деньги получат только те выпускники, которые будут поступать в 2021 году в украинский вуз.

К слову, 28 декабря Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил стипендии, премии и гранты украинской молодежи. Так, за ВНО 10 учеников будут получать ежемесячно по 10 тысяч, победители всеукраинских олимпиад – разовую премию в 20 тысяч, а победители международных олимпиад – 100 тысяч гривен.

Также ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за границей – в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и других. Детали – читайте по ссылке.