100 тысяч гривен за ВНО: когда в Украине введут премии и как ее получить
Верховная Рада рассмотрит постановление о премиях для выпускников, которые получат лучшие результаты на ВНО в 2021 году. Так, абитуриенты получат по 100 тысяч гривен.
Источник: РБК-Украина
Нардепы могут рассмотреть этот документ на этой или следующей пленарной неделе. Глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, что сейчас важным вопросом является постановление о премиях Верховной Рады для лучших участников ВНО.
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Так, премировать будут участников ВНО, которые будут поступать в украинские вузы.
В независимости от социальных условий и того, в какой семье растет ребенок, их надо обеспечить возможностью достойно учиться в Украине. Не ехать за границу, а здесь учиться, здесь оставаться, помогать развивать наше государство,
– добавил Разумков.
Как украинцам получить премию? 30 самых успешных выпускников, которые по сумме баллов четырех предметов наберут 790 баллов и больше, в том числе один предмет на 200 баллов, получат премию 100 тысяч гривен. Но только в случае поступления в украинский вуз.
К слову, 28 декабря правительство одобрило проект указа Президента Украины о назначении 100 тысяч гривен на премирование школьников за высокие баллы на результатах ВНО. Речь идет о 20 премиях по 5 тысяч гривен каждому из участников ВНО. Это будет ежегодная премия от президента выпускникам, которые получили самый высокий результат на тестировании.
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