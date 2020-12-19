В условиях пандемии учителя вынуждены работать в непривычном им дистанционном формате. Но они часто во время своей работы сталкиваются с разнообразными трудностями – от организации онлайн-урока до отсутствия обратной связи от учеников.

Как тогда учителям справиться с трудными вызовами современных реалий? Европейский учебный фонд на платформе Open Space опубликовал 10 советов по дистанционному обучению для учителей.

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Добавим, что МОН совместно с Минцифры запустили платформу для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн".

10 советов, как учителям подготовиться к онлайн-обучению

Принимайте этапы развития онлайн-обучения

Обмен опытом между коллегами будет способствовать улучшению качества предоставления образовательных услуг. Поэтому не стесняйтесь говорить с другими учителями об организации дистанционного обучения. К тому же, такие технологии будут совершенствовать ваши профессиональные навыки.

Следите за результатами обучения учащихся

Учителям важно следить за обучением учеников, смотреть на их отношение к такому онлайн-образованию и тому подобное. Кроме того, не пытайтесь давать больше информации для учеников – лучше меньше, но с пользой.



Дистанционное обучение / Фото 25r-digital

Используйте различные методы и приемы

Для достижения лучшего результата можно сочетать стандартные методы с цифровыми технологиями. Это придаст вашим урокам разнообразие. Но здесь важно не забывать о чувстве меры.

Планируйте свое время

Учителю важно планировать собственное время. Запланируйте для каждого урока выделять около 20 минут на изложение теоретического материала, а остальное время отдайте для практики и закрепления материала. И самое важное при любой форме обучения – общение с учениками.

Распределяйте большие задачи

Лучше большие задачи разделять на этапы с четкими временными рамками. Тогда ученикам будет легче и понятнее обрабатывать материал.

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Мотивируйте себя и своих учеников

Учитель должен оценивать и совершенствовать каждый урок и также наслаждаться достигнутым успехом. Будьте образцом для подражания и своих учеников. Не сравнивайте результаты во время дистанционного обучения с теми, что прогнозировали получить в классе.

Учитесь учиться

Показывайте своим ученикам, что вы готовы к изменениям и умеете использовать в образовательном процессе современные технологии.

Доверяйте руководству и своим сотрудникам

Ваши достижения будут оценены так же, как во время обычных уроков. Поэтому, доверяйте коллегам и руководству и прислушивайтесь к их советам.

Получайте обратную связь от коллег и учеников

Эксперты утверждают, что отзывы от учеников, родителей и коллег улучшают качество уроков и увеличивают интерес к ним.

Наслаждайтесь своей профессией

Деятельность учителя важна для общества и страны. Ведь именно эти люди влияют на развитие и становление будущего.