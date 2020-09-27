В Украине все чаще школы переводят на дистанционное обучение. И хотя все думают, что это подобно каникулам, не все дети могут это выдержать. Как ученики учатся онлайн – смотрите забавные фото.

Технологии должны облегчать дистанционное обучение во время пандемии, но иногда это может быть абсолютно изнурительным, передает издание Bored Panda.

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Но больше всего это чувствуют дети из младшей школы. Ведь часто они не досиживают урок до конца и могут заснуть прямо посреди обучения. В общем, есть множество забавных историй об онлайн-обучении.

И родители вместо того, чтобы отругать ребенка за это, поделились в соцсетях самыми прикольными фото своих детей во время дистанционного обучения. И эти фотографии развеселят каждого.

Забавно, что чаще всего дети сталкиваются с такими проблемами, как сладкий сон во время урока, неусидчивость и никакой мотивации.

Смотрите смешные фото, которые доказывают, что детям тяжело дается дистанционное обучение: