10 секретов успеха: как начать учиться на "отлично"

Нет универсального подхода к тому, как эффективно учиться. Методы обучения должны быть адаптированы к каждому ученику. Эксперты Oxford Learning рассказали о 10 советах, которые помогут улучшить оценки и обучение.

Правильная подготовка и организация могут оказать положительное влияние не только на процесс обучения, но и на конечный результат. Постоянное совершенствование собственных навыков и положительный настрой могут улучшить оценки и повысить эффективность во время обучения.

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Эксперты поделились 10 секретами успешного ученика. Знания о том, как улучшить свою работу и повысить мотивацию, могут помочь ученику добиться большего.

Как эффективнее учиться

Организуйтесь

Планеры и дневники, хотя кажутся довольно скучными вещами, однако имеют бесспорную пользу. Следует вести список домашних заданий, проектов и тестов – так вы гарантируете себе то, что не забудете о задании и выполните его вовремя.

Ведение дневника поможет быть более эффективным / Фото Unsplash

Будьте внимательны на уроке

Когда учитель преподает предмет, следует обратить внимание на новый материал. Попытайтесь не отвлекаться и сосредоточьтесь на процессе. Эксперты рекомендуют делать заметки своими словами – чтобы новая информация лучше усваивалась.

Иногда действительно трудно сконцентрироваться на учебе – отвлекающие вещи есть везде. Следует понять, что одноклассники, смартфоны, книга, окно с видом на улицу становятся факторами отвлечения. Выключите мобильный телефон и избегайте контакта с друзьями во время урока – это поможет обратить внимание на обучение и не отвлекаться.

Следует быть внимательным на уроке / Фото Unsplash

Ведите конспекты

Написание четких и полных конспектов на уроке поможет обработать информацию, которую вы изучаете. Эти заметки также станут обучающими записями, которые можно будет просмотреть перед тестом. Поговорите с друзьями или учителем, если вы упустили урок, чтобы убедиться, что ваши заметки полные.

Просматривайте записи

Кроме того, что ваши личные записи помогают во время тестов, они также могут быть полезны для усвоения информации. Следует регулярно просматривать конспекты – после уроков, во время отдыха или на перемене. Просмотр заметок помогает перенести информацию, усвоенную кратковременной памятью, на длительную – так шансы успешной сдачи теста повышаются.

Перечитывание конспектов улучшает запоминание / Фото Unsplash

Упрощайте заметки

Сокращение конспектов, которые вы записываете в классе, поможет лучше разобраться в этой теме. Структурируйте заметки после урока и делайте наглядные объяснения к теме. Упорядочение и упрощение материала может быть эффективным – понимая, что следует запомнить и визуализировать, вы сможете добиться больших успехов.

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Задавайте вопросы

Если тема или какой-нибудь фрагмент из нее вам непонятны – не бойтесь поднимать руку и спрашивать учителя. Если вам неудобно спрашивать у всех на глазах, стоит написать себе напоминание, чтобы поговорить с учителем после урока.

Говорите с учителями

Преподаватели всегда заинтересованы в том, чтобы вы лучше учились. Следует поговорить со своим учителем и попросить разъяснение или дополнительную помощь, если она вам нужна. Инициатива обращаться за помощью к учителям очень полезна – так вы можете не только улучшить оценки, но и отношения с преподавателем.

Учитель поможет разобраться с непонятными заданиями / Фото Unsplash

Выберите место для обучения

Следует сделать себе пространство, которое сможет помочь вам сконцентрироваться на обучении. Место для обучения должно быть тихим и хорошо освещенным. Также обратите внимание, чтобы вокруг вас, пока вы учитесь, не было повышенного движения – рядом не находятся члены семьи или домашние любимцы. Эта атмосфера обучения поможет сконцентрироваться и успешно выполнить задания.

Место для обучения влияет на эффективность / Фото Unsplash

Учитесь интервально

Не стоит делать все домашние задания вместе – на это может уйти несколько часов. Эксперты предлагают делать на каждые 30 минут обучения 10-15-минутный перерыв – подвигайтесь, выпейте воды или пообщайтесь с близкими людьми. Короткие обучающие сессии считаются более эффективными и помогают максимально использовать время обучения.

Делайте перерывы во время обучения / Фото Unsplash

Учитесь коллективно

Работа с одноклассниками способствует созданию интерактивной среды, которая поможет вам заинтересоваться. Это дает вам возможность проверить свои знания с другими, друг друга и помочь повысить уверенность. Мини-конкурсы могут повысить здоровую конкуренцию и желание учиться лучше.

Работа в группе повысит эффективность обучения / Фото Unsplash